房市／永和頂溪透天開價竟只要500萬　且限現金交易

捷運頂溪站旁、永和路二段，一間50年以上2層透天厝待售，開價僅500萬元，且僅售建物所有權，而引發討論，房市專家表示，這類地上權案件銀行不接受貸款，須以現金交易，並且沒有土地所有權未來無法都更；另不能修改建物外觀，只能做室內裝修。永和周邊只售出地上權的老舊透天厝，可作為店面出租等特殊現象，有其歷史因素，信義房屋永和店專案經理李啟弘表示，早年土地與建物登記狀況不明確，有些土地產權狀況也相當複雜，建物可能屋齡動輒超過五十年，因此出售老舊透天的建築物時，只能出售比較產權明確的建物部分，因此相對只買「厝殼」的狀況下，沒有購入土地的價值，房價當然相對便宜。李啟弘表示，因為價格實在太吸引人，不少人會相互分享訊息甚至集資購屋來分層出租，或是一些年輕首購族在購入這類產品後依照自己的喜好翻修內部裝潢。而其實這類特殊案件有行無市，在了解背後許多抗性後不見得能成交甚至這類物件基本上銀行不接受貸款，必須以現金購買，李啟弘表示如果，若有500萬現金等同於有500萬的自備款，已經可以在週邊買到總價1500萬元不錯的大樓產品，建議自住的民眾直接購買有完整產權的公寓或是大樓還比較實在。雖然該戶單價僅2字頭，其實，頂溪附近的透天厝包含土地權每坪價格約85-90萬元之間，一樓做店面，二三樓自住；公寓每坪價格則落在35-45萬元之間，大樓則視與捷運站的距離，從55萬到仁愛公園旁的新成屋開價80萬的都有。自2月以來許多地方看屋及交易都受到疫情而有所影響，但李啟弘則說因為台灣防疫有功，且頂溪站週邊人口非常多，交通、生活機能強，距台北市只有一站之隔，產品多元，因此買氣沒有太大影響，尤其5月疫情漸漸趨緩，讓3-4月本來累積的買氣一次大爆發。