房市／嫌惡設施擋不了低房價誘因　文山區這條街交易不少

根據實價登錄統計，文山區是台北市十二個行政區中，平均單價最低的區域，而文山區的萬美街平均價格又4字頭不到，是文山區中均價最低的一條街，不過萬美街開車到大安區最快只需五分鐘，而目前正在興建的「文山森林公園｣預計8月底完工，預計帶動週邊房市以及危老都更，吸引台北市區小家庭移居。信義房屋辛亥店主任湯耀主表示，萬美街平均價格只有3到4字頭的主因在於這邊為山坡地，交通仰賴各社區巴士或自行開車。另外萬美街又有高壓電塔，使得這邊價格一直維持較低，但每年交易量幾乎都有維持在10到15筆，顯示其實價格取向的的消費者還是不少。萬美街生活圈主幹道包含萬美街一段以及二段，一段有透天，萬芳社區，屋齡都在30年，組成多元，新屋較少，生活機能較強，價格落在38~42萬，多換屋或首購族群。而二段則屬於純住宅區，吸引退休享受生活的銀髮族。湯耀主表示，萬美街三房帶車位總價兩千萬以內比比皆是，這邊低總價，低單價且CP值高，房價超過50萬以上，基本都是十年內的新大樓。萬美街屬於萬芳醫院商圈範圍，沿路有全聯超市、連鎖速食店、小吃餐廳、飲料店、銀行及文山運動中心等，另有興德市場提供採買。交通機能上除有捷運外，該區同時也是木柵地區居民藉公車轉乘捷運的重要交通樞紐，開車可由辛亥隧道通往大安、信義區，或者可往台大公館商圈、新店景美商圈等，交通四通八達，5分鐘進大安區。