房市／又是捷運議題加持　鳳山區今年焦點在五甲

根據高雄市府「各行政區建物買賣熱區分布」統計，鳳山今年第一季買賣熱區位於「五甲段」，也就是五甲二路一帶。專家指出，五甲二路原本生活機能就相當成熟，由於可延伸到有「亞洲新灣區」議題支撐的前鎮，但房價相對便宜，未來還會有捷運黃線行經，因此成為交易熱區。高雄市地政局統計今年第一季鳳山買賣熱區，位於五甲二路一帶的五甲段排名居冠，交易棟數有33棟；第二名「新甲段」位於新富路一帶，近鳳新高中、衛武營，有28棟；位於文山特區的「文山段」，以及近陸軍官校、光遠東路一帶的「竹子腳段」各有22棟，並列第三名。信義房屋五甲店專案經理王沛軒指出，五甲二路一帶原本就是機能相當成熟的生活圈，沿路各式餐飲店、超商、診所、銀行應有盡有，且還有傳統市場、家樂福、自強夜市等。由於機能完善，且還可延伸到近期建設議題眾多的前鎮「亞洲新灣區」一帶，五甲的房價與前鎮相比，每坪大約可便宜5萬元，因此交易狀況一直都很熱絡。此外，高雄捷運黃線今年3月底已將綜合規劃報告書送交通部審查，最快後年開工，預計行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等6個行政區，其中鳳山部分，將沿五甲二路設站。王沛軒說，捷運也成為支撐當地房市熱度的另一議題。王沛軒說，五甲一帶陸續有一些新案推出，但目前主要仍以屋齡30、40年透天為主，巷弄內透天價格約600至700萬，屋況較佳者800至900萬，若是五甲二路兩側，約需2000至3000萬。至於新甲段同樣也是鳳山交易熱區。王沛軒說，該處鄰近衛武營，自衛武營完工啟用後，若是高樓層、可以眺望衛武營的大樓產品，房價約有2成漲幅，以前每坪約15、16萬，如今可賣到18萬。