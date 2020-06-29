房市／林口長庚這條路公寓比大樓貴　竟與租約有關

龜山區是所有桃園市行政區公寓和大樓價差最大的行政區，但在長庚醫院附近的文化二路上，今年3月有間公寓單坪價格高達32.7萬元，比中古大樓行情還高，原來是帶有租約的緣故，墊高單價。信義房屋企研室統計桃園各行政區大樓和公寓平均單坪價差，以龜山區價差最大，有8.7萬元。不過，根據內政部實價登錄資料，今年初在文化二路上有兩間公寓交易，屋齡均為26年，單坪成交價格分別為32.7萬元和23.6萬元，超出當地公寓行情。兩項交易均有備註帶有租約，信義房屋長庚重劃店店長李德煌表示，帶租約的公寓行情單坪價格會再多5萬元。因就業需求大，長庚醫院周邊一直是龜山區交易熱區，李德煌說，長庚醫院附近的公寓行情依地段好壞，約18-23萬元、中古大樓單坪價約28-30萬元，新大樓行情則於34-35萬元間。在文化二路上老公寓交易行情能超出大樓，除了地段好，又有商業價值所致。李德煌強調，這帶租屋市場活絡，包括長庚醫院醫生、護士、長庚體大和護校學生，以及附近華亞科的就業人員等，帶有租約的公寓或大樓均能快速成交，2-3字頭都是可接受的範圍。因租屋市場熱絡，需求旺盛，租金行情並不低。李德煌指出，公寓隔間套房每月約7000至1萬元的租金，雅房則為5-6000元；大樓的租金行情，套房則有1.3-1.5萬元行情、2房含車位每月租金為2-2.3萬元，3房則高達2.8至3萬元區間。李德煌說，長庚周邊租金高，依現階段低利率市場，根本租不如買，不少醫護人員等，會等存到自備款，由租轉買。