房市／不輸蛋黃區　三峽北大２房租金高達２萬元

根據樹林地政事務所官方統計，三峽北大特區今年1至3月2房平均租金約2萬元，由於當地主力產品屋齡10年左右大樓2房，總價約1000萬，在目前房貸低利環境下，等於每月房貸不到2萬4000元，增強買方「轉租為買」心態。樹林地政事務所統計實價登錄資料，今年套房租金（以下均無車位）平均值9750元，較2016年全年7773元，漲幅25%；大樓2房今年租金平均值20029元，較2016年1萬7143元，漲幅16%；大樓3房今年租金平均值2萬4000元，也較2016年2萬1667元，漲幅10%。除房租逐年攀升，信義房屋三峽北大店店長李佳諭表示，近年北大特區房價漲幅也很明顯，新成屋開價4字頭，屋齡10多年中古屋單價30至33萬，雖依屋況、地點、社區而有價差，但整體來說，2房含車位總價約1000萬，3房含車位約1500至1700萬。不過，近期房貸利率低，若買1000萬2房，以貸款7成700萬來算，在利率1.43%、分30年期條件下，每月本金加利息是2萬3924元。也就是說，2房月租金與應繳房貸，相差不到5000元。在此情況下，李佳諭觀察，的確有人因為房租與房貸差距變小，只要自備款足夠，轉租為買意願因而增強；另外，也有不少外地客看好北大特區居住環境和機能，先到當地租屋「試住」，確定的確符合需求後，直接轉租為買。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則表示，轉租為買的最大關鍵在於「頭期款夠不夠」，以總價1000萬貸款7成來說，頭期款需自備300萬左右，如果能夠存到300萬，且房租與房貸金額差距不大，多數人就會想買房，因為繳房租給房東屬於消費財，但付房貸算是儲蓄財，能買就會想買。不過，她也提醒，房貸支出理想上最好占家庭可支配所得3成以內，負擔較不會太大。