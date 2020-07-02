房市／台中東區從死寂活過來　當地人前所未見搶買

在捷運綠線、COSTCO將開幕等議題支撐下，北屯堪稱近年台中房市最熱絡的區塊，不過，隨著建設逐步到位，東區、中區也展現黑馬之姿。第一線房仲業者形容，過去當地「一片死寂」，但近期無論是看屋人數、成交量，乃至於房價，都明顯上升，其中房價部分，新成屋成交價格直逼3字頭。根據台中市地政局公布6月份交易移轉棟數統計，東區交易移轉棟數141棟，較去年同期成長93%，中區交易移轉63棟，年增率也高達70%。信義房屋國圖館店專員謝凱勛表示，台中火車站周邊中區、東區議題多，包括鐵路高架化、車站翻新，以及三井集團投資台糖湖濱生態園區，打造LaLaport購物中心等；大智路的「大智慧學苑」大樓拆除後，前後站將貫通，原大智慧學院大樓旁有一棟補習班，也將遷移至他處，原址也預計要開新的商場。此外，台中捷運藍線目前正在舉辦綜合規劃公聽會階段，藍線未來也預計行經湖濱園區。建設多、市容美化、商業發展越來越熱絡等三大因素之下，謝凱勛觀察到，以前東區與中區是台中人心目中比較老舊的區域，多數人根本不願意來這裡看屋，每個房仲1週最多帶看2組人，但近期願意來此看屋的人變多且意願增強，每位房仲光1天就可以帶看3組人，房市熱度從「一片死寂」的狀態復甦。除了詢問度及看屋人數提升，謝凱勛也表示，近期以來，不少建商看準當地未來發展性，紛紛湧入推案，新成屋的成交價逼近3字頭，湖濱地區5年內新古屋成交價也穩坐2字頭，部分可達25、26萬；相較於東區，中區雖也受到建設議題支撐，但因當地房屋更老舊、產權更複雜，「起飛」的狀況仍略遜於東區。由於東區仍持續發展，房市將看漲，謝凱勛建議，如果首購族想瞄準此區，以預算1000萬以內來說，新成屋大約只能買到2房，但若是與三井LaLaport購物中心騎車10分鐘距離，也有一些社區可選擇，例如「美好莊園」，1000萬左右可買到3房。