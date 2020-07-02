房市／持續加零　低利誘人　國內房市回溫

室專案經理曾敬德表示，由於買賣實際簽約到辦完移轉登記的時間，可能有一個月左右的落差，因此6月的買賣移轉棟數大致反應4月中旬到5月的交易狀況，5月市場交易受到降息與疫情穩定帶動，遞延買盤回

今年上半年房市受疫情影響，房市旺季到5月才正式開跑，最新公告六都6月移轉棟數為1.97萬棟，分別年增3%且月增15%，以市場6月房市交易熱度與7月的工作天數推估，7月的買賣移轉棟數有機會持續攀升。信義房屋不動產企研籠，因此6月的買賣移轉棟數呈現年與月雙增的回溫表現。根據各地政局的資料顯示，台北市6月的移轉棟數為2286棟，月增8%但年減6%，新北市則是重新回到5000棟之上，6月移轉棟數5144棟，月增23%且年增3%，交易移轉棟數以板橋區、三重區、永和區、淡水區增加較多，板橋區主要受中古屋市場景氣回溫影響，而三重、永和、淡水區則分別因二重重劃區、永和仁愛公園及紅樹林生活圈周邊新成屋移轉棟數增加所致桃園市則為3836棟，月增21%且年增12%，台中市則是為3649棟，月增21%且年增1成，台南市則是6月移轉棟數1919棟，月增14%且年持平，高雄市交易量2940棟分別月減3%且年減4%。曾敬德指出，在疫情回穩與低利等條件下，上半年旺季在5月才起跑，市場買盤逐漸回籠，接下來7月有較長的天數可以辦理過戶，預料移轉數據仍會持續反彈走高。