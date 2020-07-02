房市／年輕人寧租新屋　台南安平收租型大樓爆紅

房價水漲船高，但薪水漲幅卻沒跟上，不少年輕人由於還沒存到頭期款，或是暫行買不了新屋，選擇賃屋而居。以台南安平為例，當地近年有許多新建案陸續推出，雖然當地人仍多偏愛價格較親民、公設比較低的中古屋，但也有不少人選擇買新屋，添購家具後再出租，即使月租金收2萬元以上，也有年輕人願埋單。台南市地政局公布最新交易移轉棟數統計，6月安平區交易移轉棟數162棟，較去年同期105棟，年增率達54%，是各主要行政區交易量最為亮眼的一區。信義房屋市府華平店店長蔡駿廷認為，安平近年蓋了很多新建案，雖然不見得能全部完銷，但供給量多，交易的量自然也會較多，應是安平交易移轉量高的原因。不過，對於當地人來說，如健康三街一帶很多中古大樓，單坪價格約12萬左右，等於350至400萬可買2房、600萬可買3房，相對更有吸引力。對於在地人來說，中古屋房價相對親民，是購屋首選，但信義房屋安平店主任業務李進富也觀察到，由於近年房價越來越高，不少年輕人還未存到頭期款，或即便有存款，但不願意背房貸30、40年，「現在過得好更重要」，因此願意花多點錢租新房子，既可以享受公設、更好的居住品質，又不需背負房貸。李進富說，也因此，不少人考量到安平地區屋齡新的大樓不少，乾脆買來出租。有些地段平均月租金行情1萬多元，但若是新大樓，加上簡單家具，可以租到2萬元以上，有不少年輕房客願意埋單，出租率頗高。安平未來建設議題多，房市仍可期待。李進富說，安平跨港大橋、遊艇飯店等即將興建的議題，加上疫情趨緩下，買方預期未來房價不會再低，甚至可能上揚，因此紛紛進場。當地新建案多，單價可到2字頭，部分豪宅甚至可到30萬以上，對於中古屋市場也有拉抬，例如五期重劃區內大樓屋齡都約20多年，目前單價約12至13萬，部分屋況更佳、管理品質好的社區，單坪價可到15萬。