房市／首購想買北市門牌　大橋頭捷運站附近成為交易夯點

台灣新冠肺炎疫情趨緩，第一線房仲業者觀察，疫情期間自住需求仍在，加上原本態度較為觀望的買方逐漸願意出手，致使房市交易熱度攀高。其中，台北市大同區的中心點大橋頭捷運站一帶，與一站之隔的民權西路站，公寓單坪價差可達10萬元以上，加上近年大同區新推案多，市容更美觀之後，在在提高首購等買方到此購屋的意願。信義房屋捷運大橋店專案經理洪子軒表示，疫情期間，讓不是非買不可的客戶暫時停下看屋腳步，但自住剛性買盤仍在，如今，隨著台灣疫情趨緩，兩類買方同時出籠，使得房市熱度回溫。根據台北市地政局公布今年6月交易移轉棟數統計，雖與去年同期相比，全市移轉棟數年增率呈現衰退，但若與5月份相比，全市的移轉棟數月增率成長7%，的確可見交易量逐漸提升。其中，大同區6月的交易移轉棟數121棟，與去年同期相較，年增率18%，是12行政區之冠。洪子軒分析，大同區是台北市老透天數一數二多的區域，因此改建機會也多，近期有許多新大樓建案推出，由於市容變得更美觀，吸引買方來此看屋的意願，連帶拉抬中古屋交易量。洪子軒進一步說明，大同區中古大樓、華廈與公寓對買方的吸引力，主要是價格與CP值。舉例來說，民權西路站附近的公寓單坪約需55至60萬，但大同區重慶北路附近，約45至50萬，更靠近環河北路的公寓，約40萬可以買到；也就是捷運大橋頭站一帶的公寓，與一站之隔、位於中山區及大同區交界的民權西路站，單坪價格可差到10萬元以上。至於大樓部分，大同區越靠近捷運中山站越貴，不過若同樣以捷運大橋頭站周邊來看，屋齡5至15年大樓視地點、是否為豪宅，單坪價格約55至70萬，屋齡20至30年華廈，單坪價格約55至60萬，若是屋齡30年以上，僅約40至53萬，相對台北市其他行政區算是親民。