房市／除濕機開越久越好？專接解惑乾濕失衡迷思

大雨狂下，別說牆壁連人都感覺快發霉了，不少人為了防潮，24小時使用除濕機，雖能防潮卻不一定能保持健康，小心錯誤的觀念反而衍伸更多問題，信義居家進而破解常見的乾濕失衡迷思。濕度若高於50%，塵螨的繁衍速度會變快，所以不少人認為以台灣的高濕度氣候來說，需要24小時或不分氣候隨時都要開除濕機，但很少人知道若濕度若是低於20%以下，反而會使身體水分快速流失，鼻子的分泌物便會明顯變黏變多，造成身體不適。信義居家表示，除濕機是不需要24小時都開著，將室內濕度維持在55到65%才是人體最舒服的環境。並且除溼機需依據居住空間大小挑選合適機型，經濟部能源局所列的公式計算，以每平方公尺（一坪＝3.3平方公尺）每天除濕0.24公升估算，公式即為「坪數X 3.3 X 0.24」。 但其實最簡單的方法，就是直接用坪數對應日除濕公升數，例如6坪就選6L/天、12坪選12L/天。至於除濕機最佳使用方法，要放置在非牆角處，反倒是接近房間中心，信義居家指出，有些人認為除濕機會影響動線或發生碰撞危機，而把除濕機放在牆邊、角落，但這樣除了會阻礙進氣口抽氣，影響除濕機散熱造成過熱，也有發生危險的可能，而且角落牆邊通常空氣較不流通，會導致除濕效果大打折扣。除此，除濕機使用時與使用冷氣一樣，除了將門窗緊閉，避免內外冷熱空氣交流，又將室外的潮濕水氣帶到室內，如果能搭配可讓室內空氣對流的電扇，另外把室內的衣櫃或其他內部有大量空氣的家具如鞋櫃等打開，減少封閉空間的濕度，這樣除溼的效果會更加顯著。