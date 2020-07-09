房市／彰化蓋捷運話題熱　通車前有望比照台中捷運漲一波

台中捷運綠線延伸彰化的可行性研究獲交通部審查通過，將報請行政院核定。房市專家分析，雖然路線不會經過正彰化市區，但多了一項通勤工具，並能縮短台中與彰化間交通距離，加上這是彰化首條捷運，話題性高，如將來順利動工，完工前有望讓捷運沿線的房市，比照台中捷運沿線「漲一波」。台中捷運綠線預計10月通車，而綠線延伸彰化的可行性研究日前也獲交通部複審通過，將報行政院核定。延伸彰化路段全長6.59公里，起自「高鐵台中站」，將再設置5個站點，分別位於成功嶺大門東側、烏日榮泉路與健行路口，越過烏溪進入彰化市之後，則位於彰興路與金馬東路口、金馬路與中山路口，最後銜接彰化鐵路高架化新設的台鐵金馬站。住商不動產彰化員林加盟店店東江建德認為，捷運路線與現有的台鐵路線不同，若順利通車，等於多一項交通工具往返台中市，加上捷運的班次應會比火車更密集，有通勤需求的彰化市民應會「很有感」。至於周邊房市，因捷運行經金馬路，在工程動工時，可望和過去台中捷運動工時期一樣，使沿線房價有一波漲幅。目前金馬路兩側以透天為主，屋齡10年左右較新的透天，約1500萬左右，若更新且有電梯，總價可以達1500至2000萬以上，由於有捷運議題支撐，未來仍有成長空間。根據信義房屋統計歷年實價登錄資料，彰化市去年各類住宅平均單價17.89萬，較5年前漲幅達35%。信義房屋彰化店店長張朝凱表示，彰化市的房價近年已逐漸攀高，捷運若通車，對彰化市的交易價量，多少也將有帶動效果，就像雙北蛋黃區房價越來越高，不少買方選擇住在桃園，以高鐵等方式通勤，連帶拉抬桃園地區買氣，若彰化的捷運通車後，推測會有類似效果。不過，張朝凱也提到，捷運是個話題，也具有未來發展性，但因綠線延伸彰化所增設的站點並沒有行經市區，台中目前也僅一條捷運路線，通勤族如何銜接彰化市到捷運站，以及到台中出站後如何再轉乘到目的地，是需要克服的問題。