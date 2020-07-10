房市／淡江大橋已動工　八里房價反下修

淡江大橋預計於2024年通車，完工後可有效紓解台2線及關渡大橋壅塞情形，是淡水及八里居民期待30年的重要建設，尤其對八里城市發展以及房市更是利多，自規劃以來房價穩定成長，但根據內政部實價資料顯示，八里華廈平均價格從2019年的19萬下滑到今年約莫18.5萬，專家表示，因為新案均價差不多在22萬左右，與華廈單價差距不大，消費者寧可多花一點錢買景觀新房，進而使八里華廈價格往下修吸客。以往淡水與八里之間聯絡道路只有關渡大橋，每到上下班甚至假日時間交通流量大，根據公路總局統計，關渡大橋每日東西向運量共超過六萬台，當中又以八里居民在竹圍、淡水工作的使用者居多，顯示八里與淡水的交通只靠關渡大橋是不夠的。信義房屋竹圍店主任石任弘表示，未來淡江大橋完工後，預估八里、淡水車程可節省近半小時，有效紓解兩岸往來交通，同時刺激週邊觀光消費以及八里房市。石任弘分析，華廈價格下修是因為近年大樓新案陸續完工，有些單價甚至僅18、19萬，價格與華廈差距不大，當地換屋族當然願意多花一點錢住新房，部分華廈屋主因此願意下修價格以換取交易。目前八里華廈價格落在15到18萬，吸引一些當地公寓換電梯的小資族群，而新大樓單價介於20到30萬之間，因位置及建商品牌而有價格的差異，目前以河岸宅價格最高。淡江大橋未來同時將有輕軌行經，石任弘表示，輕軌動工期間對於八里土地開發有明顯幫助，許多閒置的土地也因此活絡起來，而未來一旦啟用後，預期吸引許多淡水換屋族群跨橋移居。八里地區最著名的景點就是觀海大道，假日吸引非常多人潮；八里居民主要生活圈則以中華路為主，享有傳統市場、便利商店、餐飲小吃、銀行等店家聚集，生活機能與交通建設兼具，台64線、台61快速道路，可快速通往蘆洲、三重、林口，目前就欠缺與淡水之間的快速連接。最後石任弘也補充，新北市府已在八里規劃「台北港特定區」，將整合產業、遊憩及文化機能之國際複合港灣城市，包含了文創園區、海濱公園、產業專區、主題樂園、海洋巨蛋、海洋劇院及遊艇碼頭等，朝海灣娛樂城看齊，勢必加速八里新案價格往上提升。