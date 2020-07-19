房市／低預算　免敲打　輕鬆佈置居家夢寐樣貌

別以為租房就限制對美好生活的想像，即便不是自己的房子，也可佈置成喜歡的樣子，另敲打房屋預算會爆表，對預算有限又要裝潢佈置中古屋，信義居家提供超實用的居家佈置大絕招，用０破壞方式實現夢寐以求的居家樣貌！大多數的租屋處都是以白色牆面居多，大面留白最適合清爽或是極簡路線，因此，信義居家建議適合清爽北歐風風格，只要利用４大元素:「淺木家具、綠植栽、跳色配件、粉色或灰階寢具」，就可輕鬆勾勒出舒適中保有設計質感的特色，如果希望居家個性更活潑，則可善用幾何圖形地毯或用無痕掛勾置入牆上裝飾。若不想花太多預算的話，信義居家建議，選擇極簡日式風，可置入「原木色家具、灰階配件、透明塑膠收納箱、棉麻藤編小物」，輕透的元素使居家空間更為整齊、舒爽，淺色系的配置也能讓窄小的空間更放大。佔整體氛圍80%的地板，往往最容易被租屋族忽略，信義居家說，不能重新粉刷牆面更要善用地面的空間，改造地板也能讓房間質感大大的加分，使用可拆式PVC木地板可讓家裡多些溫度，也方便日後拆裝、搬家不浪費，如果預算有限，就選擇用不同樣式的地毯，為空間妝點出不一樣的風格美感。小物搭配也能讓租屋處有大改造的感覺，信義居家指出，依據自己喜愛的風格與配色玩出多元特色，例如渡假風就購入藤色抱枕、手感木作層架以及竹籃置物箱，給居家一點點變化。另外，選出喜歡的照片或圖片印出，接著就在白牆上大膽拼貼，也可在畫框內放入平日留作紀念的票根，打造屬於自己的記憶牆，如果擔心過於雜亂，可運用洞洞板或方格鐵架做局部點綴。為空間灌入一些生命力，不同植物附帶不同功效，像是以草本界的網紅龜背竹來說，能凈化空氣吸收二氧化碳；香氛控的人可選擇七里香放置於陽光充足的地方，花朵會自帶香甜的氣息。