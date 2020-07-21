房市／台中七期同條路豪宅竟價差1倍　有錢人選貴的買

根據實價登錄資料，台中知名豪宅區七期重劃區，今年最高房價出現在市政北六路，單坪價格達78萬，有趣的是，同一條路也有屋齡相近，但單價37萬的交易，呈現「同條路，單價相差1倍」的情況。在地房仲指出，價格差異來自建商品牌不同與建案的特殊性，高資產客戶買房最重視「建商品牌」，要住的有質感且有面子，因此即使同條路上有便宜1倍的物件，仍不是他們的首選。實價登錄顯示，市政北六路151至180號，今年3月共兩筆交易，都在樓高41層的34層樓戶，單價均是78萬元，總價分別是1.4億及1.3億。市政北六路1至30號間，2月與3月份也各有一筆交易，單價則為37.1萬、39.4萬。信義房屋七期朝富店店長林慶龍指出，七期是中台灣指標豪宅區，而市政北六路鄰近歌劇院、百貨公司，堪稱七期之中最精華地段之一，高資產客戶買進此處，考量的就是它的地點，且因為「建商品牌在住戶心中的重要性，占比很高」，即便同條路上有比較二線建商推案，價格相對低，但他們仍會選擇一線品牌的推案，對於較高的價格也願埋單，例如單價78萬的兩筆交易，應是「寶輝秋紅谷」。林慶龍表示，七期的產品價格依建商品牌可分為三大區間，若是一般在地、二線建商所推建案，每坪單價約30至40萬，較好的建商每坪可達40萬以上，而若是如寶輝等知名建商，或是產品比較有特色，甚至有限量的「特殊型」，每坪價格60萬以上不是問題。此外，林慶龍也觀察到，近期七期的交易量有所提升，除總價5000萬以上產品成交變多，3000至4000萬的產品交易量更加明顯，主要原因在於，過去七期的產品因為總價高，導致餘屋多，買方多半期待賣方有更多讓利，成交較不容易，但近期不少高資產客戶考量國外疫情仍然險峻，資金回流台灣後投入房地產市場，對於高總價物件的追價意願變高，促使成交量也有所提升。