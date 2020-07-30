房市／熱錢不斷湧出　桃園藝文特區1小時成交一戶

「市場上一窩蜂的搶買房」形容桃園房市一點也不為過，尤其最指標的中正藝文特區，更出現1小時交易一戶的驚人現象，近期麗寶建設推出建案開價更站上5字頭，直逼新北房價。中正藝文特區位處桃園精華地段，穩居桃園重劃區房價之冠，素有桃園信義計畫區之稱，是桃園與雙北客購屋首選。未來區內將有桃園市立圖書館，該館為複合性場館，將另設有電影院、主題餐廳等，預計2022年完工。另捷運綠線將沿著中正路通行，區內將有G9-G11等三站，目前已動工，預計2026年完工，通車後將加持區域發展。「看見了就相信」信義房屋桃園中正店店長洪雪硯表示，藝文特區建設正在展開中，包括總圖和捷運，購屋者看見已動工的建設，更放心買房。另因受低利率激勵，熱錢湧出，房市熱氣沖天，她舉例說明，某天周末上午10點開放看屋，現場擠滿約40幾組看屋，11點就完成簽約外，還創該社區最高價。洪雪硯指出，目前房市熱度使成交價格逐步回到水準，甚至將有機會回到2013年房價最高時期。擁建設議題，麗寶在藝文特區推出的麗晶建設高樓層站上5字頭。連非在藝文特區的蛋黃區中埔二街單坪交易價已有破30萬的紀錄。依據桃園e指通統計資料，今年上半年，扣除透天厝和農舍、工廠等，藝文特區交易件數達70件，平均交易單價為34.77萬元。其中，新大樓最高單價已有46.78萬元，直逼新北市房價；中古大樓最高單價也站上4字頭，為41.35萬元。