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房市／台南北區高CP值引關注　被吸走的買氣回來了

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 08:00:00

▲根據地政局統計最新的交易移轉棟數，台南市北區交易熱絡。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據地政局統計最新的交易移轉棟數，台南市北區交易熱絡。（圖／NOWnews資料照片）
受南科加持以及新興重劃區發展，安南、永康房價近年交易熱絡。也因為如此，在地房仲觀察，前幾年北區買氣被安南九份子、永康大橋重劃區吸走不少，但近期當地中古屋市場有回溫跡象，推測是相鄰區域房價一直漲，更顯北區中古屋高CP值特色，因此受到購屋族青睞。

台南市地政局統計7月份交易移轉棟數，北區7月移轉量262棟，較去年同期145棟，年增率高達80%；與上個月相較186棟相較，月增率也有40%，是台南各主要行政區中交易表現最亮眼。住商不動產台南成功加盟店總經理賴俊良指出，調閱資料發現，北區新成屋過戶筆數並未特別多，可見是中古屋市場熱絡。

賴俊良分析，北區前幾年中古屋交易量較停滯，主要是鄰近的安南九份子重劃區、永康大橋重劃區都在發展中，買氣被吸引過去，但近期兩重劃區房價節節攀升，因此購屋族開始將眼光轉回北區，並鎖定高CP值的中古屋，使交易量跟著提升。

根據信義房屋企研室統計各區住宅單價，今年第一季北區與永康的住宅單價都是16.6萬，若是5年內住宅單價，北區16.8萬，永康則已站上2字頭，達22萬。

賴俊良舉例，北區擁有屋齡10年以上，甚至20年的大樓，中古大樓的優勢就在於公設比低，不像新興重劃區新推案公設比都在33%、34%左右；也就是說，若想要室內實坪30坪，新大樓可能得買到權狀50坪，但中古大樓只需買到40坪左右，總價相對低。

信義房屋海安文元店店長劉啓印則分析，過去從北區鄭仔寮到南科，走國道8號車程約30分鐘，尖峰時間還會塞車，但北外環道正在施工，未來從鄰近鄭仔寮的海安路三段可直接上北外環道，到南科約只需15至20分鐘，因此，近期有不少南科工作族群到北區看屋、購屋，因為交通距離縮短，擁有高綠覆率、完善生活機能的北區，頗獲這類族群青睞。目前當地10年左右透天約1500至2000萬，5年內大樓實際成交價格則約22至24萬。

關鍵字

南科 新興重劃區 永康 台南市 安南

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