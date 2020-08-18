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房市／內湖戶長平均北市最年輕　部分仍須倚賴長輩支持

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 18:00:00

▲內湖區戶長平均年齡是台北市最年輕的一區。（圖／NOWnews資料照片）
▲內湖區戶長平均年齡是台北市最年輕的一區。（圖／NOWnews資料照片）
內政部不動產資訊平台統計今年第一季全市各區戶長年齡，僅內湖區45歲以下戶長人數占比達3成。在地房仲表示，內湖擁有高綠覆率、學區，且近南軟與內科，吸引年輕家庭居住，不過，除公寓外，電梯大樓房價都要1500萬以上，大部分首購家庭難以獨立負擔，因此由長輩贊助買房的比例頗高。

內政部不動產資訊平台統計，台北市戶長平均年齡56.15歲，內湖區平均年齡53.9歲，是台北市戶長平均年齡最輕，其中，45歲以下戶長比例高達3成。

信義房屋東湖樂活店店長呂偉駿分析，內湖之所以全市各區中戶長平均年齡最低，主要原因是內湖擁有高綠覆率、學校多，而且距離工作機會多的內科和南軟園區又近。此外，以東湖及葫州一帶為例，當地屬於發展較久的生活圈，也被稱為「民權一期重劃區」，有許多早年興建的公寓，生活機能也很完善，無論要到大湖公園踏青、搭捷運或公車，又或是到哈拉影城，距離都很近。種種優勢之下，格外吸引年輕家庭移入居住。

呂偉駿指出，年輕家庭若在內湖購屋，預算上通常會以總價帶作為選擇依據。以內湖地區房價相對親民的東湖地區來說，公寓總價約1200、1300萬，屋齡15至25年的電梯大樓2房和3房，分別約1500至1700萬、1700至2000萬，若是新大樓3房產品，則需2400至2600萬。

但呂偉駿也表示，能夠獨立負擔大樓房價的年輕家庭畢竟不多，因此除非家庭年收入較高，否則內湖購屋族依靠長輩資助買房的比例頗高。他也觀察到，近期台灣新冠肺炎疫情趨緩，房貸利率也降低，買氣比疫情之前還要好，主要是因過去買方會期待價格下跌，但經歷疫情期間房價仍持穩，如今降息又刺激買氣爆發，使自住客也趕緊進場買房。

關鍵字

台北市 戶長 內湖區 高綠覆率 民權一期重劃區

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