房市／內湖戶長平均北市最年輕　部分仍須倚賴長輩支持

內政部不動產資訊平台統計，台北市戶長平均年齡56.15歲，內湖區平均年齡53.9歲，是台北市戶長平均年齡最輕，其中，45歲以下戶長比例高達3成。
信義房屋東湖樂活店店長呂偉駿分析，內湖之所以全市各區中戶長平均年齡最低，主要原因是內湖擁有高綠覆率、學校多，而且距離工作機會多的內科和南軟園區又近。此外，以東湖及葫州一帶為例，當地屬於發展較久的生活圈，也被稱為「民權一期重劃區」，有許多早年興建的公寓，生活機能也很完善，無論要到大湖公園踏青、搭捷運或公車，又或是到哈拉影城，距離都很近。種種優勢之下，格外吸引年輕家庭移入居住。
呂偉駿指出，年輕家庭若在內湖購屋，預算上通常會以總價帶作為選擇依據。以內湖地區房價相對親民的東湖地區來說，公寓總價約1200、1300萬，屋齡15至25年的電梯大樓2房和3房，分別約1500至1700萬、1700至2000萬，若是新大樓3房產品，則需2400至2600萬。
但呂偉駿也表示，能夠獨立負擔大樓房價的年輕家庭畢竟不多，因此除非家庭年收入較高，否則內湖購屋族依靠長輩資助買房的比例頗高。他也觀察到，近期台灣新冠肺炎疫情趨緩，房貸利率也降低，買氣比疫情之前還要好，主要是因過去買方會期待價格下跌，但經歷疫情期間房價仍持穩，如今降息又刺激買氣爆發，使自住客也趕緊進場買房。