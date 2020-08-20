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房市／換屋需求頻出籠　高雄美術館交易受激勵

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 08:30:00

▲換屋族出籠，高雄美術館周邊房市交易熱。（圖／NOWnews資料照片）
▲換屋族出籠，高雄美術館周邊房市交易熱。（圖／NOWnews資料照片）
根據聯徵中心資料顯示，去年第四季與10年前同期相較，高雄市全市平均房貸金額成長63%，其中，擁有美術館特區、農16特區的鼓山，房貸漲幅更達90%。專家指出，換屋需求支撐美術館一帶交易價量，這幾年無論景氣好壞，都能穩定成長，連鄰近的中都重劃區也受到帶動。

根據聯徵中心資料，全高雄市2019年第四季平均受信額度為607萬9000元，2009年同期為371萬2000元，成長幅度約63%；位於市中心的鼓山區去年第四季平均受信額度938萬3000元，2009年同期為493萬3000元，成長幅度達90%。

信義房屋漢神巨蛋店店長長陳世昌分析，美術館地區重劃10多年以來，由於當地居住環境本來就好，適合休憩、運動，隨著商店進駐、生活機能越來越完善，加上鐵路地下化之後，與內惟一帶不再被鐵軌分隔，而是以綠道取代，種種因素都讓居住條件更加分。

也因為如此，陳世昌說，很多高雄的換屋族首選會到鼓山看屋，這幾年無論景氣好壞，當地的交易價量都穩定成長。以目前美術館周邊最受青睞的產品來說，屋齡10到15年大樓單價約20到22萬若是新成屋，價格則會比10多年中古屋再多1成以上，當然也有更高總價的豪宅建案。

陳世昌說，由於美術館周邊一帶近年釋出的土地已經越來越少，但不少建商看準這一區塊仍能繼續發展，因此將獵地目標轉而鎖定美術館南側、僅隔一條愛河的中都重劃區。當地土地已從一開始2、30萬，近期飆漲到100多萬元。

陳世昌表示，中都重劃區距離美術館特區大約只有2公里，受美術館房市帶動，目前重劃區外圍新成屋開價已到27至28萬，實際成交單價約23至25萬，幾乎已是美術館特區中古屋的價位。由於建商是從重劃區外圍開始，陸續往中心推案，等於未來價格還有上揚空間。

關鍵字

鼓山 中都重劃區 美術館特區 農16特區 高雄市

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