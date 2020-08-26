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房市／大型社區人多複雜？專家說養公設反而容易

財經中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 18:30:00

▲專家分析戶數多的大型社區，優點在於管理費較不易調漲。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家分析戶數多的大型社區，優點在於管理費較不易調漲。（圖／NOWnews資料照片）
不少人買房偏好戶數少的中小型社區，認為居住環境較單純；不過，幾百戶的大型社區也有其優缺點。房市專家就說，大型社區經常會有人多複雜的疑慮，甚至戶數多，賣壓也較大，但是也因為戶數多，管理費基金相對豐厚，較能輕鬆維護公設及硬體設施。

一般認為，如果想要管理費介於較合理的每坪70至80元之間，但又希望能委託物業管理公司聘請24小時保全、清潔人員，社區戶數至少應有200戶，住戶的管理費壓力比較輕；另一方面，許多大型社區甚至造鎮型社區，也會主打配有中庭造景及豐富的公設等。有網友就好奇，幾百戶的大型社區，到底好不好、適不適合居住？

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，大社區的缺點就是居住人數多、相對較複雜，此外，由於戶數多，較常同時有許多戶在賣，一旦遇到房市景氣不好，賣壓較重。不過他也強調，大社區與中小型社區房價保值與否，關鍵在於地段、社區品質等，與戶數多寡較無直接關係。

不過，曾敬德也說，大社區的優點在於「管理費實力比較好」，無論是電梯保養費用、養公設等，不容易遇到經費不足窘境；相對的，戶數少的小型社區較有可能遇到管理費調漲情形，因為現在存款或定存的利率都很低，管理費存在戶頭幾乎無增值空間，只要房子需維修的項目變多，或是住戶繳納管理費狀況不佳，就有可能增收費用。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則提醒，無論社區大小，買房前檢視社區品質也是重要工作，建議可以從梯間、停車場的維護狀況看出端倪，若整齊清潔，代表管委會和住戶素質都不錯；另外也可根據公佈欄內容加以判斷，例如社區有異常狀況如寵物隨地便溺等，就能夠掌握。

關鍵字

大型社區 造鎮型社區 物業管理 停車場 管理費

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