房市／大型社區人多複雜？專家說養公設反而容易

一般認為，如果想要管理費介於較合理的每坪70至80元之間，但又希望能委託物業管理公司聘請24小時保全、清潔人員，社區戶數至少應有200戶，住戶的管理費壓力比較輕；另一方面，許多大型社區甚至造鎮型社區，也會主打配有中庭造景及豐富的公設等。有網友就好奇，幾百戶的大型社區，到底好不好、適不適合居住？
信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，大社區的缺點就是居住人數多、相對較複雜，此外，由於戶數多，較常同時有許多戶在賣，一旦遇到房市景氣不好，賣壓較重。不過他也強調，大社區與中小型社區房價保值與否，關鍵在於地段、社區品質等，與戶數多寡較無直接關係。
不過，曾敬德也說，大社區的優點在於「管理費實力比較好」，無論是電梯保養費用、養公設等，不容易遇到經費不足窘境；相對的，戶數少的小型社區較有可能遇到管理費調漲情形，因為現在存款或定存的利率都很低，管理費存在戶頭幾乎無增值空間，只要房子需維修的項目變多，或是住戶繳納管理費狀況不佳，就有可能增收費用。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則提醒，無論社區大小，買房前檢視社區品質也是重要工作，建議可以從梯間、停車場的維護狀況看出端倪，若整齊清潔，代表管委會和住戶素質都不錯；另外也可根據公佈欄內容加以判斷，例如社區有異常狀況如寵物隨地便溺等，就能夠掌握。