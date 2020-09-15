房市／萬大線中和這站還在3字頭　通車議題將拉抬房市

考量站體實際座落位置，捷運萬大線「雙和醫院站」確定更名為「連城錦和站」。在地房仲指出，連城路長度長，前段靠近捷運環狀線，當地中古屋價格穩站4字頭，中後段尚沒有捷運行經，但生活機能完整，受惠於捷運通車議題，近期指名度升高。



