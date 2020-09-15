房市／萬大線中和這站還在3字頭　通車議題將拉抬房市

考量站體實際座落位置，捷運萬大線「雙和醫院站」確定更名為「連城錦和站」。在地房仲指出，連城路長度長，前段靠近捷運環狀線，當地中古屋價格穩站4字頭，中後段尚沒有捷運行經，但生活機能完整，受惠於捷運通車議題，近期指名度升高。
截至今年7月底，捷運萬大線第一期工程施工進度近5成，台北市捷運局日前表示，LG05「永和站」將更名為「永和永平國小站」，LG07「雙和醫院站」則更名為「連城錦和站」。其中，LG07站體位於連城路、錦和路口，距離雙和醫院尚有近1公里距離，地方人士認為不應命名為雙和醫院站，因此最後決定更名為連城錦和站。
信義房屋中和積穗店專員林姿儀表示，連城路頗長，前段靠近景平路、環狀線中和站，由於有捷運加持，房價高於中後段。連城路一帶生活機能原本就非常豐富、完整，例如台貿一村旁有黃昏市場，另如麥當勞、各式商店等也都應有盡有，若再加上捷運加持，對於中古屋的價格帶動效果就會更好。過去連城路中後段一帶沒有捷運行經，未來萬大線會在連城錦和路口設站，通車前後可望明顯帶動房市。
但她也說，目前當地新推案開價約在45萬左右，因此除非未來新案價格繼續往上走，否則中古屋房價應也會有「天花板」的限制。
根據捷運局規劃，萬大線第一期工程起自中正紀念堂站，全長9.5公里，行經北市中正、萬華，以及新北市永和、中和、土城等區，目前正在施工階段，預計2025年完工通車。