房市／總價1500到2000萬北市最熱賣三房　前三大都是國宅

根據台北市地政年報資料顯示，台北市2019年最熱門的電梯三房社區，前三大通通都是國宅社區，第一名是內湖區的基河國宅，名均成交單價為每坪44.6萬元，2019年實價共有26筆交易，第二名則是南港的花園社區，第三名則是萬華的青年新城，這三個都是總戶數超過1300戶的大型社區，加上房價CP值高，長期以來都相當受到自住客的歡迎。



