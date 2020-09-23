房市／交屋潮湧現　台南房貸最高在安平

金融聯徵中心公布今年第二季房貸統計資料，台南市平均授信額度最高在安平區，達886萬，也創安平歷年房貸金額新高。在地房仲分析，安平在2015至2018年間有一波爆量的開工潮，大樓約需3年時間興建，今年差不多完工交屋，因此墊高整區房貸金額。
資料顯示，安平今年第二季平均授信額度886萬，不但是全市最高，也創在地歷年新高，其平均鑑估值1235萬，同樣是全市之冠，平均核貸成數72.58%。
信義房屋安平店店長呂浩廷表示，看準五期重劃區鄰近市政府，又擁有整齊的街廓，因此2015至2018年時，掀起一股開工潮，「爆量」地興建大樓，尤其大坪數產品非常多。他說，原本台南的建案多是在地建商推出，但當年這一批卻不乏外地建商，可見推案量之熱絡。
呂浩廷說，一般興建大樓約需3年左右時間，這一批開工潮如今陸續完工交屋，因此帶動今年安平房貸金額創新高。以886萬、貸款7成回推，總價約1200至1300左右，與當年多興建教大坪數產品的特色也相符合。
不過，呂浩廷表示，自2018年之後，由於餘屋量頗多，建商的開工量逐步轉少，且規劃的產品也從大坪數轉小，盼提升買方接受度。舉例來說，目前安平最受買方青睞的三大類產品，第一種仍鎖定預算較充足的換屋族，屋齡5年內大樓3或4房，總價約1500至2000萬，第二種則適合一般小康家庭，屋齡5年內3房平面車位產品，總價千萬左右，第三種若預算較有限，屋齡20年左右中古大樓，約500至600萬。
五期重劃區在台南運河、健康路二段、中華西路、億載金城安平港航道所圍範圍內，除市政府就位於此處，區內擁有高綠覆率、學區，另有包括安平港國家歷史風景區計畫、安平舊聚落歷史風貌維持更新計畫、安平港自由貿易港區等重大計畫或建設，因而帶動此區房地產市場。