房市／交屋潮湧現　台南房貸最高在安平

金融聯徵中心公布今年第二季房貸統計資料，台南市平均授信額度最高在安平區，達886萬，也創安平歷年房貸金額新高。在地房仲分析，安平在2015至2018年間有一波爆量的開工潮，大樓約需3年時間興建，今年差不多完工交屋，因此墊高整區房貸金額。



