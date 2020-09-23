房市／專家預計房市年底前量增價漲　看區域表現不同

房市買氣回籠，信義房屋公布8月大台北地區房價指數，均創近年來新高點，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內疫情趨緩、利率低，自住買氣回籠，房價反彈，預計下半年仍維持「量增價漲」趨勢。
根據信義房屋企研室統計分析大台北房價指數，8月台北市房價指數為128.8，創2015年5月以來新高；新北房價指數140.73，刷新2014年8月以來新高紀錄，顯示買氣熱度確實讓房價反彈。
大台北地區房價上漲，曾敬德分析指出，國內疫情趨緩下，再加上利率很低，房市買氣回籠，以自用為主要導向，首購及換屋族群占大宗，致整體交易量回升，房價也有反彈，預估今年下半年仍會維持「量增價漲」態勢。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，從去年全年的買賣移轉棟數破30萬大關，即可看出房市回溫的趨勢，交易量逐漸提升，雖然今年碰到新冠肺炎疫情，讓市場溫度一時略降，但低利及熱錢豐沛等因素強化了房市拉升的力道，尤其台灣疫情解封後，先前被壓抑的買氣、需要標的投放的資金，都帶動起房市的價量，讓價格向上成長。
價漲恐面臨量縮，不過，郎美囡認為，當前房價還沒有漲到市場高點的水位，目前應該還沒有因價高而量縮的疑慮。不過房價會有不同的走勢，今年可以看到高單價的物件市場接受度提高，促使新建案拉高開價，此外，具有話題性的區域也提高開價，不過一些在這幾年就是以相對低價為訴求的區域，在缺乏新議題的情況，價格顯現走穩，倒沒有拉抬的現象。