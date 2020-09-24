房市／板橋3字頭住大樓　這兩條路最受自住客歡迎

板橋地政事務所統計5月份實價登錄資料，該區房地交易熱絡街道前三名，分別是宏國路、重慶路與金門街。其中，重慶路起自府中捷運站，沿線有學區、各式商家，並延伸至重慶商圈，距離捷運站較遠的大樓擁有板橋較少見的3字頭房價，種種優勢格外吸引自住客，應是交易熱絡的主因。



