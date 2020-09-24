房市／板橋3字頭住大樓　這兩條路最受自住客歡迎

板橋地政事務所統計5月份實價登錄資料，該區房地交易熱絡街道前三名，分別是宏國路、重慶路與金門街。其中，重慶路起自府中捷運站，沿線有學區、各式商家，並延伸至重慶商圈，距離捷運站較遠的大樓擁有板橋較少見的3字頭房價，種種優勢格外吸引自住客，應是交易熱絡的主因。
據統計，5月宏國路交易件數最多，但主要是因新建案第一次登記後移轉，交易件數二、三名則是重慶路與金門街。宏國路大樓均價51.15萬，重慶路5月主要是公寓交易，均價35.16萬，金門街大樓均價僅28.73萬。
扣除新建案大批交屋的因素，重慶路堪稱近期板橋交易最熱絡的區段。信義房屋板橋府中店專案經理林建陞分析原因有三，第一，重慶路長度較長，延伸的巷道也多，起自府中站，一路延伸至板橋、土城、中和交界的重慶商圈一帶，由於供給量相對多，交易量自然也較多；第二，重慶路沿線有後埔國小、忠孝國中、重慶國中等學區，周邊生活機能也相當成熟。
第三，重慶路主力產品有公寓與大樓，公寓部分屋齡約30至40年，前段接近府中站價格較高，約35至38萬，越往後因為距離捷運站較遠，約30至35萬，也就是25坪公寓大約只要總價800萬，以板橋區來說相當親民；大樓部分，越靠近捷運站、屋齡越新價格就越高，屋齡10年多的大樓，約47至48萬，部分小坪數2房可能破50萬，但若是距捷運站較遠或屋齡20多年，有機會在「3字頭尾巴」買到電梯大樓。
林建陞表示，學區、生活機能以及房價等優勢，使重慶路格外受自住客青睞。
至於同樣排名在交易熱絡街道前三名的金門街，信義房屋樹林站前店店長鍾旻君說，當地多屋齡20多年中古屋，單價28至32萬元，也就是總價1000萬左右能買到3房或是2房平面車位的產品。雖位置較靠近樹林，但金門街頭尾分別可上浮洲橋、城林大橋，浮洲橋可連接至板橋亞東醫院一帶，城林大橋則接土城永寧一帶，城林大橋還可接台65線或國道3號，交通相當方便。