房市／北環道拉近與南科距離　台南海安路推案夯

金融聯徵中心公布今年第二季房貸統計資料，台南市房貸申貸件數最多在北區海安路三段。在地房仲指出，串聯南科與台南都會區的「北外環道」正在分階段施工、規劃中，未來海安路三段將有匝道直接上北外環道，縮短至南科交通距離。
金融聯徵中心資料顯示，海安路三段第二季共92件申貸案件，該路段平均授信額度738萬，平均鑑估值約974萬，平均核貸成數則高達76.13%。信義房屋海安文元店店長劉啓印指出，該路段有新建案交屋，使房貸申貸件數多，同一建商在周邊另推出第二期建案，尚在預售階段。
劉啓印說明，海安路三段屬於文元國小學區，且未來三段尾端將設置北外環道的匝道，車流可直接從海安路上北外環道，往來南科更加方便。也因此，不僅海安路三段新建案推案多、銷量不錯，中古屋市場也同步受到帶動，
劉啓印觀察，建商在海安路三段推出一、二期建案，2、3年前第一期每坪均價約22至24萬，如今第二期均價卻落在28至30萬，但即便漲幅明顯，因看好北外環道完工後的加分效果，仍有許多小家庭買來自住，也有不少南科工作族群認為轉手後有利潤，且有未來增值性，作為置產用途。
新屋、預售屋受歡迎，也帶動中古屋市場。劉啓印說，透天屋齡10年左右較多，依地坪大小，總價落在1500至1800萬間；中古大樓則視屋齡，若屋齡較新單價也已站上2字頭。
北外環道路是繼國道8號、台84線、台86線，台南第四條東西向道路。路段全長約14公里，分四期開闢，第一期由高鐵橋下至新港社大道，已於2015年完工通車，第三期工程續往西延伸，銜接新港社大道至台江大道，預計明年中完工；第二、四期工程目前則分別進行用地取得作業與規劃設計，其中就包括在北區的海安路等路段設置匝道。