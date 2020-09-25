房市／北環道拉近與南科距離　台南海安路推案夯

金融聯徵中心公布今年第二季房貸統計資料，台南市房貸申貸件數最多在北區海安路三段。在地房仲指出，串聯南科與台南都會區的「北外環道」正在分階段施工、規劃中，未來海安路三段將有匝道直接上北外環道，縮短至南科交通距離。