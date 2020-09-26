房市／台中預計5商場接連營運　屋主惜售心態更加劇

台中市近期熱鬧滾滾！繼總太國賓影城8月底開幕，台中車站鐵道文化園區也在9月部分試營運、拚年底正式開幕；3年內還有台中港三井OUTLET二期、東區三井Lalaport商場、北屯洲際娛樂商城將陸續完工。其中，台中車站新商場日後將與大魯閣新時代、三井Lalaport商場串聯，不僅觀光人潮可望增加，也會刺激沿線臨路店面發展潛力。