房市／台中預計5商場接連營運　屋主惜售心態更加劇

台中市近期熱鬧滾滾！繼總太國賓影城8月底開幕，台中車站鐵道文化園區也在9月部分試營運、拚年底正式開幕；3年內還有台中港三井OUTLET二期、東區三井Lalaport商場、北屯洲際娛樂商城將陸續完工。其中，台中車站新商場日後將與大魯閣新時代、三井Lalaport商場串聯，不僅觀光人潮可望增加，也會刺激沿線臨路店面發展潛力。
從今年起至2023年，台中預計有5座商場將陸續啟用，除已經開幕、位於南區忠孝夜市的總太國賓影城，9月底台中車站鐵道文化園區也要部分試營運，拚年底正式開幕，三井Lalaport商場也已於6月份開工。據規劃，台中車站鐵道文化園區包括國定古蹟台中車站、20號倉庫群、宿舍群、台中車站新站部分商業空間等，未來將是提供休憩、藝文、商場、文創、旅宿的複合式園區；商場部分則會有美食街、主題餐廳、商店，預計有40家商家進駐。
信義房屋國圖館店專員謝凱勛認為，單一個台中車站新商場對於周邊房市、店面行情的帶動效果不是那麼明顯，因為現在僅周末車站周邊的人潮會較多，平日多是通勤為主，現在多數旅客也都是拖著行李到大智路、復興路口的大魯閣新時代美食街用餐。
不過，謝凱勛說，若未來三井Lalaport商場也完工，旅客會從台中車站進出，經過大魯閣新時代，最後抵達三井Lalaport商場，等於三座商場全部串聯在一起，無論觀光、消費人潮將大幅成長，對於沿線臨路的店面也會有帶動效果。
看準未來商場將一一落成並能夠串聯，謝凱勛觀察，後站的店面屋主現在有人已經開始整修，以便日後出租，且多數屋主近期都只租不賣，觀望之後房市的成長幅度再賣。至於車站周邊店面行情，不包括角店，月租金約5萬元，若是湖濱生態園區一帶，月租金則約3萬元。