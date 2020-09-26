房市／下雨天衣服又濕又臭? 小妙招加速晾乾

台灣絕大部份時間處於70%以上高濕度的狀態，若加上大雨連日狂下，洗完的衣服、進水弄濕的鞋子，不管室內或室外要晾到全乾很難，還會讓家裡飄散陣陣霉味，實在令人頭痛不已。信義居家整理出以下幾個簡單又方便的小妙招，不再擔心下雨天，衣服晾不乾。
如果衣物的材質許可，可提高洗衣機脫水的轉速或延長脫水時間，並在脫水時放入一條乾毛巾，能吸取多餘水分；或將脫水過的衣物鋪在乾毛巾上，再用另一條乾毛巾按壓、扭乾，只要盡量把衣服上多餘的水分吸乾，就可減少衣服全乾所需的時間。
信義居家說，衣服的接縫處都是比較難乾的部分，例如口袋、衣領等，建議把口袋往外翻出、襯衫領子立起來，增加接觸面積，也能將衣架的兩端掰彎，使衣架兩邊各形成一個45度角，把衣服前後身盡量撐開，方便空氣流通，可以大大縮短衣服晾乾的時間
在室內晾曬衣物、鞋子時，可以善用家電輔助，例如使用除濕機、空調，可加速去除水分，若急著穿又沒有烘衣機，可把脫水後的衣物和鞋子，放在乾淨紙袋內，並把袋口稍微合起來，再用吹風機往紙袋裡吹，這樣熱風會在袋子裡頭循環，很快就能烘乾，但要注意衣物、鞋子的材質能否接觸高溫，並勿長時間吹同個區域，以免太熱破壞表面。
此外，如果鞋子濕了，可以塞報紙、擦手紙或廚房紙巾，都能達到吸水效果，不過盡量不要使用衛生紙，否則鞋內會通通是白屑，而且最好解開鞋帶、拿出鞋墊，並可把鞋子插在保特瓶上，立起來晾乾，增加與空氣接觸面積，會比平放還更快乾。