房市／下雨天衣服又濕又臭? 小妙招加速晾乾

台灣絕大部份時間處於70%以上高濕度的狀態，若加上大雨連日狂下，洗完的衣服、進水弄濕的鞋子，不管室內或室外要晾到全乾很難，還會讓家裡飄散陣陣霉味，實在令人頭痛不已。信義居家整理出以下幾個簡單又方便的小妙招，不再擔心下雨天，衣服晾不乾。