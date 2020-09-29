房市／因為還在1字頭　廍子躍最新北屯交易熱區

台中市中正地政事務所將北屯分為多個「核心區」，並統計各區交易價量，今年第二季以廍子區段徵收區交易量最多，平均單價則尚不到2字頭。在地房仲指出，相對親民的房價、近台74線等交通利多，加上區域內綠覆率高，吸引不少首購族移入。此外，也有原居住在市區者到廍子購買退休宅或休閒宅。