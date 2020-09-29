房市／因為還在1字頭　廍子躍最新北屯交易熱區

台中市中正地政事務所將北屯分為多個「核心區」，並統計各區交易價量，今年第二季以廍子區段徵收區交易量最多，平均單價則尚不到2字頭。在地房仲指出，相對親民的房價、近台74線等交通利多，加上區域內綠覆率高，吸引不少首購族移入。此外，也有原居住在市區者到廍子購買退休宅或休閒宅。
地政事務所統計，今年第一季各核心區交易最熱在11期重劃區與G0特區，第二季則以廍子區段徵收區90件最多。廍子本季交易以大樓產品為主，平均單價19.5萬，華廈平均單價18萬，透天平均總價較高達2245萬；值得注意的是，雖然目前當地大樓與華廈均價尚不到2字頭，但自實價登錄施行後，每一季均價呈微幅上揚走勢，透天則是從不到千萬，價格顯著上漲至逾2000萬。
信義房屋十期建和店專員陳奕融歸納當地交易熱絡五大原因。第一，市中心土地愈趨昂貴，連帶拉抬房價，預算有限的首購族開始往蛋白區購屋，而廍子屬新興重劃區，區內不乏知名建商推案，價格卻相對親民，因此成為首選。
第二，北屯有許多交通建設利多，除有台74線行經，之後還會開通國道四號、捷運綠線，廍子也鄰台74線，來往台中市其他區域便利性高；第三，廍子距離COSTCO二店、漢神百貨將投資的洲際娛樂城距離不遠，但又可避免住商混合、交通流量較龐大等問題；第四，區內多公園綠地，綠覆率高；最後，不少人喜愛較舒適的居住氛圍，也會考慮到廍子購買退休或休閒宅。
不過，也因購屋需求攀升，陳奕融指出，以主力的2、3房含車位的產品為例，屋齡10年以內的中古屋，視建商品牌、坪數等差異，單價在18至24萬間，而若是新推案，單價更都在24萬以上，車位價格平均每個也需150至170萬。