房市／桃園最有錢里在這商圈　三房總價卻只有700萬元

財政部日前公布桃園最有錢的里是福元里，令人驚訝的是，其所在並非在中正藝文特區，而是在大業大有地區，因該商圈已發展逾20年，機能完整，居民有公教人員或中研院員工有關，因中古屋多，三房總價約700-900萬元，近年吸引桃園在地首購族，甚至近期北客也喜愛。對於福元里成為桃園最有錢里，與其早期開發商圈，居民多為穩定的中研院員工或公教人員，甚至是在地地主有關。在地耕耘多年的信義房屋大業民光店店長黃雪甄表示，該里位居的大業大有商圈，離桃園火車站僅10分鐘車程，該區塊範圍不大，容納大業國小等3間國小和2間國中，一所桃園高中，顯示其居住密集度。由於大業大有商圈開發逾20年，機能相對成熟，國稅局也設於此處，旁有南崁溪，生活品質高。黃雪甄指出，主要住宅集中於兩條道路，大有路和大業路及其周邊；大有路北邊為新光三越商圈，南邊因有嫌惡設施，中間區段為最繁榮地方，也是住宅集散處，屋齡約25年左右。大業路與大有路平行，屋齡較新，約12-15年。黃雪甄強調說，該商圈多以中古屋為主，房價相對低，依路段和屋齡，成交單價集中於1-2字頭，中古大樓3房總價約700-900萬元，有因商圈機能健全，吸引不少桃園在地客換屋，近期才陸續有北客移居於此。也因低總價吸引首購族，近年建商在大業大有商圈推出建案以小坪數為主。黃雪甄指出，該區塊大坪數僅兩個社區，由百川建設和昭陽建設開發，屋齡約9年左右，3-4房總價約1500-2500萬元。