主婦全聯見「古早味冰棒」！婆媽全驚喜回憶：小時候最愛

▲一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享一款古早味「消暑甜品」。（合成圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》、全聯福利中心）

知名連鎖量販賣場「

全聯福利中心」商品應有盡有，加上時不時的優惠，堪稱是「超市界的霸主」，時常就會有民眾在購物過程中發現新奇商品，成為逛街的小確幸。而最近就有一位主婦在臉書社團分享自己在逛全聯時發現，在甜品冰櫃內竟藏著一款充滿「童年回憶」的冰棒，讓她興奮地發文分享，引起眾人羨慕。

臉書社團《我愛全聯-好物老實說》內有許多民眾分享自己在全聯賣場購物的經驗，而近日就有位主婦貼出自己找到的一款消暑聖品－西瓜冰，並透露自己小時候都會吃這種冰，還在留言指出雖然西瓜冰看起來是冰棒，但其實是雪糕的口感，另外她也驚喜的提到「吃了才發現籽是巧克力味」，直誇好吃又便宜。

▲古早味西瓜冰引起眾人熱烈回應。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

照片一貼出就吸引不少網友垂涎「哇好久沒看到」、「我也想吃！夏天好適合」、「吃的是回憶啊」、「小時候最愛的 +1 」、「之前幾乎每天一枝」、「好懷念的味道喔」、「我記得年輕的時候還會叫爸爸買，之前還有沙士口味」、「這個西瓜味讚讚，全聯很久之前就有了」。

另外也有網友立刻去買來嚐鮮回應「原來裡面真的有巧克力味」、「吃起來有花生的味道耶」、「蠻甜的很適合飯後吃」、「紅色有西瓜味，綠皮是芭樂味， 西瓜子是巧克力，多麼美妙的味道」、「太生火了直接手刀排隊」、「有人跟我一樣會先把籽摳下來吃的嗎」、「自己是做不出這種味道的好好吃」。（編輯：楊智傑）