台菜老店二代接手　招牌煙燻鵝、鮮濃芋頭米粉佛心價上桌

說到台菜，其實許多台灣人都只停留在街邊的夜市小吃與喧鬧的熱炒想像，但台灣豐富多樣的飲食文化，其實隱藏著許多備料繁複、做工精細的美食，但由於缺乏推廣，再加上許多中高價位的中餐館林立，國人對於台菜漸漸陌生。位於劍潭捷運站旁的20年鵝肉老店，除了將老口味台菜端上桌，近年由二代老闆接手，也開始做出許多革新，翻轉台灣人的飲食習慣，也找回老味道的感動。





鵝肉川台菜相較市場上某些著重外在包裝，卻不將食材、料理視為吸引消費者的首要原因的店家，秉持著熱愛本土飲食文化的熱忱，以「總鋪師的灶腳」為品牌概念，嚴格選用在地的當季食材，每日漁獲均從港口親自新鮮直送，高品質的經營理念，也讓死忠饕客追隨。





近期隨著家族第二代的三兄弟逐步接手，頗具傳承意味，年輕一代的主理人開始發想更貼近當代消費者的經營方針，在品牌行銷、產品、視覺意象等範疇更趨完整性，於管理層面的SOP、服務模式、存進貨制度，在他們經手後也更為優化，店家開始轉型。





從本來只營業晚上的台式小吃店，在二代老闆們的巧思下搖身一變的古早味的台菜餐廳，二兒子、同時也是主理人的陳愷勳表示，其中最大的改變就是推出中午才有供應的午間菜單，雖然招牌是耗時6小時製程才能上桌的招牌料理煙燻鵝肉，但其他菜色也絲毫不馬虎。



▲全新推出的芋頭米粉以豬大骨長時間熬製而成的高湯，搭配上等大甲芋頭，熬成入口即化的芋泥。（圖／記者黃仁杰攝）





全新推出的芋頭米粉是午間菜單中的一大主角，以豬大骨長時間熬製而成的高湯，搭配上等大甲芋頭，熬成入口即化的芋泥，綿密的口感與鮮甜湯頭，佐上新鮮現炸土魠魚，豐富的口感與味覺饗宴，一碗只賣台幣40元，更推出午間菜單獨有，只要消費滿300元即可享用芋頭米粉吃到飽，除了好味道，更多的是台菜獨有的人情味。





另外招牌料理香煎豬肝，為備受饕客喜愛的經典台菜，外焦香、內柔軟、無腥味的豬肝，火侯控制得宜。而剁椒魚片以上等新鮮鱸魚切片，佐以主廚精心拌炒，封入甕中發酵半個月以上的剁椒醬，酸辣的口味令人上癮。



▲剁椒魚片以上等新鮮鱸魚切片，佐以主廚精心拌炒，封入甕中發酵半個月以上的剁椒醬。（圖／記者黃仁杰攝）





陳愷勳堅信，新鮮食材、美味料理和親切服務是打動顧客的首要條件，未來也考慮在其他地點甚至是百貨展店，希望為台灣人找回傳統的台味感動。



