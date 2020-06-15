你以為有吃菜　營養就夠了嗎？營養師：少了這項恐白吃

不少上班族都是「三餐老是在外」的外食族，每個禮拜還有許多避不掉的聚餐或應酬，大魚大肉在所難免，雖然心裡也知道，每天都應該要多吃蔬果，營養才會比較平衡，但事實上，真的有吃進足夠且均衡的營養嗎？根據街訪調查結果發現，不少外食族雖然都表示自己「有吃菜」，但是常常只偏向攝取某幾種蔬菜，每餐都湊不足五色蔬菜，甚至還有人以為只要有吃蔬菜，就可以不用吃水果，或是只要再喝個雞湯就能補充營養！這些錯誤的飲食觀念，導致現代人看起來雖然吃得好，營養攝取卻不均衡！營養師建議，除了一般較為人所知的維生素及礦物質之外，其實還需要攝取植物營養素。哪些是植物營養素呢？像是大家比較常聽的茄紅素（多存在於紅色蔬果內）、葉黃素（例如深綠色蔬菜跟水果、蛋黃）、薑黃素（薑與咖哩、黃芥末等黃色辛香料內）、花青素（多存在於紫色蔬果內）等，都是對身體健康很有幫助的植物營養素。由於這些豐富的營養素，存在於不同顏色、種類的蔬果內，除非天天買一杯含有五色蔬果的綠拿鐵，或是多跑幾間自助餐店，否則要每天都能均衡攝取到這些營養，對於忙碌的現代人來說，困難度真的太高！比較有健康概念的上班族，就會想到利用保健品來補充不足的營養，不過要補齊這麼多種不同的植物營養素，得買上幾十罐不同的保健品，每天帶著瓶瓶罐罐，三餐要吞這麼多保健品，最後不是忘了吃這個、忘了帶那個，不然就是半途而廢懶得吃，全部擺在家裡放到過期，這畫面是不是很有既視感？因此營養師說，挑選保健品時，不但要注重營養內容，還要懂得更有效率的攝取！以紐崔萊DOUBLE X蔬果綜合營養片為例，每天只要一份，就能輕鬆補充12種維生素、10種礦物質、還有針對國人普遍攝取不足、萃取自五色共21種植物蔬果菁華，提供包括茄紅素、葉黃素、薑黃素、花青素等完整100種「植物營養素」，補足每天的營養缺口。此外，DOUBLE X還有獨家的植萃強化護盾PhytoProtect™，以薑黃、迷迭香及洋蔥萃取菁華發展的配方，讓身體保護力加乘，活力加倍，提升日常防禦力。現代人懂得精打細算，照顧身體更需要高效管理，才能輕鬆聰明投資自己的健康！