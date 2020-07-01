新北綠竹筍展售會拚經濟　29家餐廳滿千送百強強滾

新北市綠竹筍正值盛產季，新北市政府農業局將在7月4日、5日在臺北市希望廣場舉辦「新北筍王」頒獎典禮及展售會，全市有29家餐廳也將在整個7月間配合推出「滿千送百」優惠活動，歡迎民眾踴躍參觀購買，並到新北市的各家餐廳品嘗最當季的竹筍料理。
新北市市長侯友宜7月4日將親自前往臺北市希望廣場，為農民朋友加油打氣，並在展售會上變身為最佳銷售員，他也將頒獎給總冠軍「新北筍王」、甜筍王和各行政區評鑑比賽中獲獎的農民朋友。為期2天的展售會現場，新北市各區農會的「筍王」也將會大集合。
4日展售會的活動還安排許多表演團體與民眾同樂，舞台旁也安排了綠竹筍DIY教學、綠竹筍美食品嘗、邀請名廚現場料理示範及有獎徵答，讓民眾有更多參與互動的機會，更將會有當天現採的綠竹筍及農特產品伴手禮等，以優於市場的價格供民眾選購。
新北市自7月1日至7月31日，也有29家餐廳參與「滿千送百」優惠活動，民眾前往各產地商圈綠竹筍訂餐銷售的配合店家，每一桌只要消費綠竹筍菜餚滿1千元以上，即可獲贈100元綠竹筍消費券一張，可在下次前往指定的29家店家消費結帳時出示即可獲得折抵。
新北市各產區配合這次活動的29家餐廳，包括五股區碧瑤山莊、旗竿湖農場、福豐餐廳；八里區海堤竹筍餐廳、老漁村餐廳、佘家孔雀蛤、肉和甕仔雞、桃樂絲餐廳、香坊甕仔雞；三峽區綠竹鄉土雞城、喜臨門時尚會館、千戶傳奇生態農場(田媽媽餐廳) ；深坑區廟前阿家的店、嘉義閣小吃店、茴味、陳家豆腐、豆腐娘美食店、好家園餐廳、老地方豆腐美食餐廳；石碇區福寶飲食店、三才靈芝農場、福田居、茶鄉桂花農園、石之鄉料理、LOFT17森活休閒園區；平溪區福昌餐廳；鶯歌區市民農園小吃店；新店區白金花園酒店、檳榔村土雞城等。