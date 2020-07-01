生魚片10元你敢吃嗎？老饕狂推「神秘地點」：隨便你吃

日式料理風格獨特，舉凡壽司、拉麵、餃子無不揚名國際，其中「生魚片」更能吃出身為海島國家的水產鮮味。不過高級的生魚片動輒一小片就要價好幾百元，不少民眾會轉而選擇連鎖平價壽司店，而在 PTT 就有網友好奇，不少市面上一片標價十元的生魚片，大家是否真的會選擇去吃，引起眾人討論。

原 Po 在 PTT 八卦板發文詢問網友「敢吃一片 10 元的生魚片嗎」，並表示最近看到很多人跑去吃一片 10 元的生魚片店，尤其是時常看見點一大盤只要 300 多元的料理，讓他不禁好奇「生魚片什麼時候變這麼便宜了，各位有吃過這種一片 10 元的生魚片嗎」。

▲市面上不少一片只要十元的生魚片，引起眾人討論。（圖／翻攝自 PTT ）

該篇貼文剛發出就有不少老饕留言表示要看「地點」來選擇，尤其是漁港附近的海鮮、水產店。其中就有網友留言說明「漁港附近的還行啦，差不多就成本價」、「屏東一片 5 元，但規定你要點熱炒，單點變 10 ～ 15 元」、「漁港的敢啊」、「後壁湖的一片 5 元阿，還很厚」。

不過也有網友針對價錢和品質感到憂慮「看多大片，新不新鮮啊」、「小時候很愛吃生魚片，現在只吃熟食」、「這種應該不太新鮮吧，很容易烙賽」、「路邊很多 10 元壽司阿」、「那個飯跟魚都超乾，像撒過石灰」、「飯後吃胃藥，結果沒省到」，另外也有老饕分享「建國市場有賣很好吃的」、「新莊還有一片 $8 的旗魚生魚片」。（編輯：楊智傑）