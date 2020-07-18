超會買！報復性消費　3C、鍋具、咖啡踴人潮

國內疫情趨緩，振興三倍券也啓用，百貨賣場人潮湧入、消費力驚人﹔新光三越左營店小米專賣店，開幕當天一早就有數百人排隊搶購限量優惠； Le Creuset年度回饋特賣在夢時代，明星鑄鐵鍋3折起的超級價，一樣是人潮洶湧；星巴克於夢時代全新旗艦店，不只咖啡升級、還推出氮氣飲品、啤酒、紅白酒及氣泡酒飲等，開幕至今仍常常一位難求。



▲「小米高雄左營專賣店」佔地40坪是北高雄第一家小米。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.17） 「小米高雄左營專賣店」佔地40坪是北高雄第一家小米，店內配置手機體驗、健康穿戴、智慧家居、影音視聽等展示區提供實機體驗﹔法雅客事業部經理陳世煜表示，家電類商品如小米空氣淨化器3、米家掃拖機器人等，業績穩定成長。看好左營店三鐵共構及便利的交通優勢所帶來的人潮，可望再創銷售佳績。開幕期間可享各項銀行刷卡優惠，可即刻購買小米剛發表的全新夯品，並有超值滿額贈等好康。



▲ Le Creuset年度回饋特賣夢時代登場，明星鑄鐵鍋、造型瓷器下殺至3折起。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.17）

法國頂級鍋具品牌Le Creuset年度回饋特賣7月17日至26日於夢時代登場，明星鑄鐵鍋、造型瓷器下殺至3折起，並推出每日精限量商品，像是青椒鐵鍋、迷你花型淺盤、英國藍圓鐵鍋等。現場超過350件廚具，60種顏色供挑選，消費滿額再享品牌現金折抵，配合振興三倍券上線，再加碼振興券獨家優惠活動，振興券消費滿額即贈送限量晨曦粉迷你橢圓烤盅。



▲星巴克高雄夢時代門市，逾百坪的面積以3大ARTWORK藝術牆面，描繪出海洋與女神的傳說。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.17） 星巴克高雄夢時代門市，逾百坪的面積以3大ARTWORK藝術牆面，描繪出海洋與女神的傳說，不只店妝令人印象深刻，門市結合了咖啡、焙烤美味與餐酒小酌，配備最新咖啡機型Mastrena 2，導入氮氣系列飲品、並供應啤酒等酒飲；另有「現烤麵餅乾區」搭配門市首賣的啤酒十足暢快。也推出以門市女神圖像為外盒設計的「時代女神法蘭酥禮盒」，經典那堤口味送禮自用都相宜。目前每周五六更延長營業時間至凌晨12點。



