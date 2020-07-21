高價「彩虹吸塵器」驚傳召回　台灣代理回應了

▲消費者收到商品拆裝後發現，該機拆裝簡單，加上又看到召回訊息，覺得使用起來不放心。（圖／消費者提供）

隨著科技進步，智慧家庭的概念已越趨成熟，市面上各種智能家電如雨後春筍般推出，吸塵器、除濕機這類電器幾乎是客廳、主臥必備品項，然而部分旗艦機種因為功能多、業者砸重金廣告，一台逾10萬的機型也有其市場，為了壓低入手價格，不少人會透過海外代購（水貨），雖然價格較為便宜，但恐隱藏著後續維修、保固等問題；也有人為了安心，用近乎原價選擇請代理商進口，不過近來卻有消費者反映，代理商處理海外召回問題機種，不如預期般的積極。日前有消費者曾透過代理商，入手一台要價13萬的「彩虹吸塵器Rainbow SRX Vacuums」，後來在海外傳出召回事件，原因是真空的電路板可能會有起火風險，循線向代理商雨潔公司反應，該公司表示「在海外僅為少數個案，且已經主動針對SRX有問題型號聯繫消費者，其餘品項並無安全疑慮」，為此，消費者感到憂心，表示一台要價13萬的機器，卻有致災的危害可能，粉絲專頁僅公告為海外少許案例，而沒有積極後續處置，花了高價買的機器卻不安全，要如何使用得安心？代理彩虹吸塵器的雨潔公司回應，這次的事件在加拿大只是零星個案，當地已經針對這一小批機器召回檢修保養與調整，並針對全球售出的序號22003399至22077889，主要販售在電壓120V的國家，若消費者有疑慮可反應給代理商。由於進口商品深受許多國人喜愛，但售後服務跟保修也很重要，若是一台動輒10多萬的商品有安全相關疑慮，不免讓人不放心，消費者在選購時也得留意是否有合格的代理商，以及商品保固說明，相關的評價以及時間點，以免花了大錢，最後卻買了無數的擔憂回家。