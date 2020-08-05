秘境輕旅行3／基隆今夏最夯玩法　化身一日漁夫夜釣去

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▲吳鳳上船夜釣短短一個鐘頭就釣起兩條白帶魚，高興得興奮大叫。(圖/記者康子仁攝)

▲基隆嶼自7月1日起開放登島，並採全預約制(圖/基隆市政府提供)

▲遠方的海釣船晚上開燈之後，映在湖面上的銀色光芒，彷彿船的翅膀一般。(圖/記者康子仁攝)

▲礦業發達的年代，曾經是最熱鬧的地方，如今繁華落盡，在夕陽下透露出一份滄桑與落寞感。(圖/記者康子仁攝)

新冠肺炎持續超過半年，隨著台灣疫情趨緩逐漸解封，民眾避免前往人多的地方，紛紛選擇往山上、海邊跑，北台灣最近流行搭海釣船出遊尤其是傍晚從碧砂漁港出發，從海上欣賞美麗的基隆嶼，夕陽餘暉映照著大海，華燈初上時不遠處的九份，隱約透露出百年前的風華。基隆的碧砂漁港近年來成為北部海釣重鎮，以前想到海釣，既定印象總是容易暈船又得忍受柴油的廢氣和臭味，許多人避之唯恐不及；現在的海釣船又大又穩，休息室還有冷氣更特別的是，船員還會身兼大廚，幫忙料理釣客的戰利品，煮出一樣樣的料理，想吃海鮮沒有比這更新鮮的。台灣雖然是海島國家，之前因為國防因素沿海視為禁區，近幾年海釣流行，只要帶雙證件就可以輕易出海船長表示，暑假開始大約7到10月是白帶魚出沒的時候，只要選對魚場，夜釣4個鐘頭老手輕輕鬆鬆2、30條上鉤，就算是新手也能釣到10多條。在北部海釣，除了白帶魚之外，有時候還能釣到竹筴魚和外號「花非」的鯖魚每艘海釣船都有數十個大大的燈泡，船長透露，開燈之後有許多小型浮游生物因為趨光性的關係而靠近，就會把想要覓食的較大魚類吸引而來，增加中竿的機會從碧砂漁港一出發，右邊可以看到一艘龐大的船艦矗立在岸上，原來是曾經為中華民國海洋科學研究立下汗馬功勞的科研船「海功號」，盛傳曾經從南非載運當時政府祕密發展核彈極需的「鈾235」，也曾七度遠航南極，711.5噸的海功號1993年退役，2001年正式報廢拖到岸上現址，成為碧砂魚廠的新地標。海釣船一離開港口，左邊就是「台灣的龍珠」基隆嶼，現在已經開放登島，但島上沒有住人，顯出神秘又迷人的氣息。深澳漁港的外海，也就是著名的象鼻岩景觀區，長約800公尺的岬角，受到東北季風影響和地質軟硬不同造成差異侵蝕的海蝕平台，最有名的就是神似大象鼻子的象鼻岩和印地安人酋長岩，也成為當地的地標。從深澳漁港外海往陸地上望，可以清楚看到九份山城，這座過往可以採煤又蘊含金礦的小城，在礦業發達的年代，曾經是最熱鬧，外號小香港的地方，如今繁華落盡，在夕陽下透露出一份滄桑與落寞感。

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