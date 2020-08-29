美豬美牛進口風波　豬農：應舉辦公聽會說明百億基金

總統蔡英文在昨（28）日宣布，將放寬美豬、美牛的進口標準，其中含有瘦肉精的美豬是否會衝擊台灣的養豬產業也讓各界關注，農委會主管陳吉仲今（29）日也與養豬業者針對美豬議題進行談話，屏東縣養豬協會理事長潘連周表示，希望未來農委會應舉辦多場公聽會，向豬農說明百億養豬產業基金，將如何使用。





潘連周表示，「蔡政府有12萬分的準備才敢做這個工作」，包含我們豬農要求的肉品產地標示也已經和衛福部商榷完畢，今年就會公告，讓民眾得以選擇健康的台灣豬肉，對於美豬進口衝擊農民，農委會也有措施會支持豬農，讓豬農透過這個難關脫胎換骨「危機就是轉機」，另外自己也建議，農委會未來應該舉辦多場的公聽會與說明會，解釋百億基金應該如何運用並協助豬農，也是大家所關心的。





農委會主委陳吉仲則表示，自己很高興潘連周來共同討論昨天公布的美豬美牛開放進口，也完全同意理事長，未來的百億基金要如何用來提升豬農競爭力，這一定是要和所有的養豬協會進行討論，這個時候的確是要將危機化為轉機，我們已經開始做了，衛福部將會公告不管是肉品包裝、餐廳、便當店未來都會強制標示產地，讓所有的消費者有選擇。





陳吉仲說，農委會也對所有的消費者呼籲，這個時候更應該來購買台灣豬，至於為什麼民進黨的態度不同，主要是因為在2012年國際食品法典委員會（CODEX）定下了國際標準後，未來台灣要走出國際，勢必要符合國際的標準，同時要有科學的根據，因此才會放寬美豬美牛進口標準。









