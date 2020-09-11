日本和牛夯／昂貴部位已不再是首選　搶進餐飲市場有撇步

一提到日本和牛，消費者往往想像的都是氣氛優雅的用餐環境和「小巧精緻」到不行的料理，日本和牛在台灣，逐漸成為高檔的象徵，但是，當餐飲市場人人都販售日本和牛，作為業者要如何搶攻和牛餐飲大餅？其實與其追求高價位市場，選擇相對親民部位的腿肉、臀肉，和參考各種不同的料理方式，也是和牛飲食的新商機。





一提到日本和牛，兵庫縣的神戶牛絕對是最上等的選擇，不過，條件非常嚴苛，只有在兵庫縣出生、飼養及宰殺，且吃的飼料未含生長激素、動物副產品、類固醇等添加物的「但馬牛」，才「可能」能被稱為神戶牛，導致每年只會有3千到4千隻的牛，足以被稱為神戶牛。也因此，產量極為稀少的神戶牛世界各地都想要進口，價差相較於較大產地的鹿兒島、北海道等地，價格足足多上兩倍，對於初次想要發展和牛料理的業者來說，並不是個好的選項，而且重點是「不見得叫得到貨！」





美福國際國外採購部經理吳祐豪表示，如果是初次想嘗試和牛料理的業者，他會推薦比較入門款的選擇，像是鹿兒島和北海道，因為他們分屬第一名和第二名的產地，貨源穩定、價格也相對容易入手，鹿兒島肉味比較重、油花比較粗，北海道油花比較細緻但是和牛的月齡也比較小，肉味就沒有那麼濃郁，一般民眾市面上看到比較大量在販售和牛的店家，都是以這兩個產地為主。



▲目前台灣的和牛料理市場主要是以「上肉」為主，也就是國人耳熟能詳的肋眼、沙朗、菲力和紐約客等用來作為牛排的部位，但其實腹肉、腿肉也是很好的選擇。（圖／NOWnews資料照）

目前台灣的和牛料理市場主要是以「上肉」為主，也就是國人耳熟能詳的肋眼、沙朗、菲力和紐約客等用來作為牛排的部位，但其實腹肉、腿肉也是很好的選擇。





以和牛料理為主打的乾杯集團表示，現今在日本流行的「赤肉系和牛」，多取自腿、臀部位，肌肉紋理纖細、肉質油花少但依舊柔嫩，吃到嘴裡沒那麼膩口，受到許多女性的喜愛，價格上也是相對平價的選擇。





此外，吳祐豪還提到，其實和牛還有很多很好吃的部位，背肩、前胸、上蓋肉等部位，希望能夠更加普及化，像是燒肉店，整頭和牛都可以分切料理，在日本，他們已經越吃越往次部位去吃，「因為不想要吃得那麼油，又可以品嘗到和牛的香氣。」





而美福飯店在去年也曾邀請日本主廚前來客座，推出用蒸籠的方式料理和牛，在蒸籠底鋪滿青菜，透過清蒸的方式讓和牛的肉汁滲入蔬菜中，油膩感既不那麼重，也帶出清甜的口感。吳祐豪說明，一般會選擇日本和牛的顧客也通常是長期的嗜牛肉者，「從美牛的等級一路吃上來，從大口吃肉的習慣慢慢轉為精緻化」，尤其是在生日、約會等等場合，有日本和牛的加持也讓請客者「有面子」，才慢慢發展起和牛飲食文化。



