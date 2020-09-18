大法庭統一見解　公路總局無權開罰Uber

2017年起，公路總局多次針對Uber開罰，Uber提起行政訴訟。對此，最高行政法院大法庭今（18）日做出統一法律見解，確認公路總局無權裁處Uber罰鍰並勒令停業。
2017年起，台灣宇博數位服務公司（Uber）於民國106年間藉由網路招募司機，分別在台北市、台中巿等地，由Uber APP應用程式平台，指揮調度車輛營運載客，載客完成後，乘客以信用卡付費，Uber再拆帳分配給接受調度的司機。對此，交通部公路總局以Uber未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬，多次依違反公路法第77條規定處以罰鍰，並勒令停業。
不過Uber對裁罰不服，提起行政訴訟，主張依公路法相關規定，交通部、直轄巿政府均為公路主管機關，本件裁罰案件應由「直轄巿公路主管機關」作成，而非公路總局。目前最高行政法院已有超過百件案件，承審相關案件的合議庭認為，為避免各庭見解歧異，有統一見解的必要，在進行徵詢程序後，提案大法庭裁判。大法庭今天做出裁定。
大法庭認為，大法庭認為，公路法第37條第1項第3款劃分的計程車客運業管制機關，即主事務所在直轄市者，為該直轄市政府；在直轄市以外區域者，為交通部，各對違反申請義務者，行使勒令停業的裁罰權，也符合事權合一的管制原則。
大法庭因此認定，就公司主事務所在直轄市，未經依修正前公路法第37條第1項第3款規定申請核准，而擅自經營計程車客運業者，公路總局沒有依公路法第77條第2項規定對該公司予以裁處罰鍰並勒令停業的權限。
對大法庭的裁定，稍早交通部發布新聞稿表示尊重，後續將待接獲裁定書後，依據裁定理由另行邀集各直轄市公路主管機關研議妥適做法。另一方面，Uber也發布新聞表示尊重法院判決結果。並表示自去（2019）年起，該公司在政府輔導之下轉型營運模式，和多元化計程車車隊合作，提供 Uber 科技系統，並持續致力於透過科技與創新，服務乘客、職業駕駛和多元化計程車隊與租賃業合作夥伴。