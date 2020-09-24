巷仔內／科學人事件　凸顯農委會社群操作不及格

《科學人》由於日前與農委會合作的「萊克多巴胺」廣告引起爭議，20日逕自撤除該篇貼文。此後，農委會防檢局、主委陳吉仲連日出面駁斥，本次合作是《科學人》主動邀約，內容也均由《科學人》撰寫製作。兩造雙方各持立場，雖事件源頭已有人出面道歉，但也引發社會對公部門投放廣告的關注。
《科學人》粉絲團日前刊登農委會廣告時，發布萊克多巴胺「可增加收益又環保」等文字，引發大眾譁然。對此，《科學人》20日聲明稱，該廣編內容有違媒體倫理和科學精神，鄭重道歉，並要求工作團隊撤下此篇發文、退回廣告費，未來將更謹慎，提供給社會大眾基於科學事實的資訊，「不再接受類似的政令廣告，也虛心接受各界的監督」。
隨後，防檢局21日澄清，本次合作是《科學人》主動邀約，內容也均由《科學人》撰寫製作，防檢局僅提供相關法規及客觀資訊。陳吉仲同日也說，防檢局之所以在科學人投放廣編，是因為近期有大量假消息在網路流傳；為了避免不實謠言造成消費者的錯誤認知及傷害台灣養豬產業，防檢局才提供正確的資訊希望網路媒體刊登，以保護台灣豬產業不受假消息所害。
政府投放廣告以進行政策宣傳，此事行之有年。不過，本次「科學人事件」會引發各界議論，首先即是《科學人》社群所發布的「萊克多巴胺可增加收益又環保」、「萊豬不好吃」等文字，太過「煽火」；二來則是農委會投放廣告後，也未盡審查責任，放任這些不實文字在輿論中流傳，事後要澄清，卻已為時已晚。
此事件首當其衝就是傷害到《科學人》以往專業、正向的形象，就算是事件已過2至3日的今天，在其粉絲團上仍可見到網友無情地嘲諷。再來，農委會受到「瘦肉精美豬」開放進口影響，已被各界批得體無完膚，原本好意是要花錢為自己洗白，卻又再出包讓輿論更加延燒，最後雖大動作出動防檢局官方、陳吉仲本人出面駁斥，但也難以挽回民心了。
農委會以公帑為自己形象「擦脂抹粉」，是屬於政府行之有年的做法之一。不過，在「美國萊豬」議題仍持續延燒的當下，立即投入資源在投放廣告上，能否達到澄清的作用仍不可知，還可能只會意外觸發民眾更多怒火。
尤其在社群媒體當道的現代，公部門如何有效透過臉書粉絲專頁行銷，還需多加揣摩民意，可以多看看其他部會是如何行銷，不是一味地投放廣告，就會立即為自己形象加分，有時也宛如把一袋零錢奮力投進水裡，獲得的僅是滿身濕。
「科學人」廣告惹議 王定宇：農委會遭栽贓嫁禍 陳吉仲駁科學人廣告爭議 藍委：不用經業主同意？ 續戰美豬議題 國民黨搶下農委會排案權