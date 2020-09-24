巷仔內／科學人事件　凸顯農委會社群操作不及格

《科學人》由於日前與農委會合作的「萊克多巴胺」廣告引起爭議，20日逕自撤除該篇貼文。此後，農委會防檢局、主委陳吉仲連日出面駁斥，本次合作是《科學人》主動邀約，內容也均由《科學人》撰寫製作。兩造雙方各持立場，雖事件源頭已有人出面道歉，但也引發社會對公部門投放廣告的關注。



