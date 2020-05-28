街友陳屍溪湖鎮湖東運動公園　檢警抽絲剝繭起訴3嫌

今年3月28日凌晨彰化縣溪湖鎮一處運動公園發生一起鬥毆事件，檢警追查發現湖東運動公園有一街友與2名遛狗女子雙方發生口角，遭人持棍棒在公園內毆打致死，彰化地檢署今（28）日偵查終結，將3人依傷害致死罪提起公訴。

▲溪湖鎮湖東運動公園一街友與2名遛狗女子雙方發生口角，遭人持棍棒在公園內毆打致死。（資料照 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.28）

梁姓街友今年3月27日陳屍彰化縣溪湖鎮湖東運動公園，檢方指出，事件起因於李女（57歲）深夜到公園遛獒犬，被死者痛斥，李女心生不滿，找廖男 （51歲）、何男（29歲）教訓遊民，竟加油添醋稱「遊民要拿刀恐嚇她，要強姦她」，2男把梁姓街友打到跪地求饒，隔天清晨暴斃身亡。

起訴書指出，梁姓街友是在3月28日清晨6點多被發現倒臥在溪湖鎮湖東公園，已氣絕身亡，原以為是路倒街友，經檢察官率法醫相驗，發現梁男有不明挫傷和瘀傷，解剖後發現梁男是因脾臟破裂出血性休克死亡，認為案情不單純而調查發現，當天凌晨公園有爭吵聲，即傳訊另一名蔡姓街友進行追查，發現廖男等涉有重嫌。

▲梁姓街友被發現倒臥在溪湖鎮湖東公園，已氣絕身亡，原以為是路倒街友。（資料照 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.28）

檢警調查，28日凌晨12點多李女（57歲）與友人許女帶著廖男養的獒犬到公園遛狗，遇到在公園喝酒休息的街友梁男與蔡男，二人被狗嚇到，和二女發生口角，李女即回去向廖男（51歲）、何男加油添醋說，梁蔡兩人說「若狗咬到他們，就要用刀割她們的喉嚨，還要強姦她們」，廖聽後非常生氣即帶著金屬棍去找兩人算帳，何男與李女也尾隨其後。

廖男、何男痛打梁男，蔡男即求情說「不要再打了，再打會打死人」，蔡男也被打，直到梁男跪下後，二人才停手離去，雖警方據報到場，但梁與蔡均不想聲張，直說沒事，他們休息一下就好，直到清晨梁男被發現倒臥公園已死亡。

▲梁姓街友今年3月27日陳屍彰化縣溪湖鎮湖東運動公園。（資料照 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.28）

檢方總共起訴廖男、何男及李女3人，廖、何目前仍羈押於彰化看守所，他們至今仍矢口否認犯行，檢方從死者的傷勢研判，施暴者絕不只一人，而這其中廖男具有主導性的地位，死者在被痛打後，直到隔天清晨被發現，被告等人有足夠的時間串供。