小英視察台糖東海豐園區　縣長潘孟安帶路大啖海鮮

▲總統蔡英文對台糖領航畜產業的興革與進步給予高度肯定，也期許台糖持續扮演新農業與循環經濟政策的領頭羊。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.14）

▲總統蔡英文結束視察行程後，即驅車到東港漁港漁產品直銷中心(華僑市場)大啖知名小吃與海鮮。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.14）

▲總統蔡英文到東港漁港漁產品直銷中心(華僑市場)大啖小吃與海鮮，鼓勵民眾多多消費、振興經濟。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.14）

配合政府5+2產業創新政策「新農業」與「循環經濟」，台糖公司斥資6.8億元改建東海豐畜殖場為農業循環園區，總統蔡英文14日南下參加啟用典禮；蔡英文指出，屏東成功經驗，將來能複製到其它縣市，為國家畜牧業進步一大指標。潘孟安表示未來會加快腳步，讓產業與環境兼顧，一行人往東港大啖小吃與海鮮，鼓勵民眾多多消費、振興經濟。總統蔡英文對台糖領航畜產業的興革與進步給予高度肯定，也期許台糖持續扮演新農業與循環經濟政策的領頭羊。東海豐農業循環園區採用密閉式負壓水簾畜舍，防止異味逸散、導入沼氣及太陽能等綠能，並兼顧實踐轉廢為能、環境教育、青農合作及科技養豬等多元功能，是國內養殖產業劃時代的創舉。東海豐園區更通過英國標準協會(BSI)BS 8001循環經濟標準查核，是全球第一家取得國際認證的循環經濟模式畜牧園區；未來台糖更以此園區作為標竿，擴大投入107億元改建現有16座畜殖場，不僅擴大國內營建需求，帶動相關產業轉型升級。總統蔡英文強調，屏東是自己的故鄉，希望台糖等相關單位能持續加快腳步，推動整體養豬產業轉型，提升國際競爭力。總統蔡英文結束視察行程後，即驅車到東港漁港漁產品直銷中心(華僑市場)大啖知名小吃與海鮮。屏東縣長潘孟安扮演稱職的地主角色，所到之處吸引民眾驚呼、拍照留念，隨後在縣長潘孟安帶領下，一行人邊走邊採購，並在海鮮店前面停下，大吃美味新鮮的生魚片，讓不少民眾看得直呼羨慕，現場氣氛熱絡。