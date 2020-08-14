職人匠心1／南屯僅存犁頭店　蔡進永「跳火坑」扛祖業

台中市南屯老街的慶隆犁頭店已有80年歷史，是老街碩果僅存的打鐵鋪；七年級蔡進永是第四代傳人，10年前因為孝心，捨棄白領工作往「火坑跳」，返鄉從頭學，在打鐵工藝逐漸沒落之際，蔡進永願意繼承衣缽，86歲爺爺蔡慶隆最欣慰，因為「南屯犁頭店最後打鐵香火有人守護了！」





南屯是台中最早開墾區域之一，因應墾荒移民需求，南屯老街開滿犁頭店，因而也叫「犁頭店街」，十歲即跟著哥哥打鐵的蔡慶隆憶及舊時光說，當時短短一條街上，就有30幾家打鐵店，競爭激烈，相對生意興旺，每天客人絡繹不絕；曾幾何時，隨著時代變遷及農地重劃，沒有農地可耕種，傳統打鐵業日落西山，慶隆是老街碩果僅存的一家。



▲擁有80年歷史的慶隆犁頭店，是南屯老街碩果僅存的打鐵鋪。 （圖／金武鳳攝，2020.7.22)

擁有80年歷史的慶隆犁頭店，一直由蔡慶隆與兒子蔡添順合力經營，原本生意已漸凋零；10年前，蔡添順兒子蔡進永承繼後，他堅守傳統工藝，也結合現代資訊科技，發揮創意行銷，為老店注入新活血，慶隆轉型成功。





大學國貿系畢業的蔡進永，原在海運公司做業務，因不耐應酬太多，又不忍父親蔡添順工作負荷重，在父親召喚下，毅然拋棄白領身份，返鄉承接祖業當黑手；蔡進永說，朋友笑他往「火坑跳」，他卻為父親一句「沒了打鐵鋪，老街犁頭店就走入歷史」，守護老街打鐵香火使命，讓他做出改變人生路的決定。



▲南屯老街唯一打鐵鋪慶隆犁頭店，已成為老街觀光地標，外地遊客常來造訪，牆上打鐵壁畫是打卡熱點。（圖／金武鳳攝，2020.7.22) 10年來，蔡進永跟著爺爺與父親從打鐵基本工學起；蔡進永指出，儘管從小生長在打鐵世家，耳濡目染多少會點小功夫，但既然選擇這條路，就得按部就班從基本功入門，並笑說傳統學徒制是3年4個月出師，他在二代嚴師督促下，整整10年，終能在千錘百鍊的工藝火光中，找到打鐵人生價值。



▲慶隆犁頭店現在主業之一是打造手工菜刀，老爺爺秀著三層鋼鐵鑄造的菜刀，無限豪氣的說，慶隆出品，品質有保證，保固無期限。（圖／金武鳳攝，2020.7.22)

如今，蔡進永已成了慶隆犁頭店「活招牌」，每天清晨到店裡生火、熔鐵，就著1200度高溫爐火，一鎚一鎚賣力敲打手中火紅鐵片，延續已漸式微的打鐵工藝；蔡進永認為，機械生產再進步，有些傳統工藝是無法取代，就如慶隆打造的手工菜刀，即使價格貴一些，仍有不少主顧客代代愛用，再遠的路都找上門。



▲七年級蔡進永返鄉繼承祖業，爺爺蔡慶隆最欣慰，因為南屯老街打鐵香火有人守護。（圖／金武鳳攝，2020.7.22)

慶隆犁頭店現在以維修農具，建築工具及打造菜刀為主業外，蔡進永透過臉書及部落格發揮創意行銷，老店知名度大幅提升，不只客制化訂單找上門，也吸引外地遊客及學校戶外教學慕名造訪，慶隆成了網紅打卡熱點，名氣大夯；老店已然綻放新光彩，在新世代經營中，老生命再創風華。









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