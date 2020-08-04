咖啡烘豆大賽即將登場　華山熱推好咖六寶饗宴

▲古坑華山業者配合2020咖啡烘豆大賽，整合咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」熱推好咖體驗和六寶饗宴。（圖／記者簡勇鵬攝,2020.08.04）

▲古坑華山業者配合2020咖啡烘豆大賽，整合咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」熱推好咖體驗和六寶饗宴。（圖／記者簡勇鵬攝,2020.08.04）

2020台灣咖啡節國際烘豆大賽將在8月14日開跑，華山休閒農業區業者地區同步推出在地食材研發而成的六寶創意料理，邀請民眾前來好咖深度體驗和六寶饗宴，消費還可獲贈特色伴手禮或享折價優惠，歡迎民眾前往古坑享受在地文化和美食。2020台灣咖啡節國際烘豆大賽，將在8月14日進行烘培賽，8月15日進行杯測賽，8月16日頒獎；華山休閒農業區業者也同步推出「2020華山好咖深度體驗」活動，不但整合了華山六寶「咖啡、茶、筍、香菇、苦茶油及蜂蜜」，研發出多項創意美食料理，更透過華山六寶盒野餐饗宴、特色植物染體驗DIY及在地文化導覽，帶領民眾更深度了解華山文學及在地故事。華山休閒產業促進會徐毓涵理事長表示，以往大家來華山就只有想到咖啡，但在地其實有其他不同特色產業；近年來更因返鄉青農的加入讓在地農特產增添不少亮點，也推出以「饗食華山六寶」為主題2020華山好咖深度體驗活動，在華山商圈店家的創意料理下，也推出2020華山好咖深度體驗饗六寶，即華山小吃的咖啡三明治、香菇珍珠丸子，阿嬤私房菜的脆筍蛋、咖啡醉雞和嘎比涼麵party，天秀山莊的鄉野乾香二節翅、茶香鮮橙排骨，阿安師茗茶烏龍茶，森晴農園的柳丁天使蛋糕佐蜂蜜和十方客棧的咖啡手工香皂伴手禮，每日限定50組，每人一組600元，10人成行。雲林副縣長謝淑亞指出，古坑華山地區正如其名，是一處山明水秀景色宜人的美麗山村，走一趟華山，不只是可以品嘗咖啡的香醇、山產的鮮美，更可以是一趟豐富的文化之旅；今年南投分局特別協助華山休閒產業促進會與華山店家攜手合作，且古坑鄉內的農遊券合作業者也高達48家，提供餐飲、體驗、旅遊及農特產伴手禮等多樣選擇，慢遊古坑正是好時機，歡迎民眾前來古坑華山，享受好咖深度體驗和品嚐六寶好味。水保局南投分局陳榮俊分局長指出，農委會水保局為鼓勵農遊，也加碼推出消費滿額抽獎活動，即日起，民眾來農村無論是遊玩體驗或購買好物，只要搭配振興券或農遊券到指定活動店家，當日現場消費滿500元即可獲得一張抽獎券，參加千項好禮抽獎活動。