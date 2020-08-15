🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

三峽特色農產品大特賣　吳明機大口嚐梨仔筍、蜜香紅茶

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-15 19:10:00

▲三峽農特產品聯合行銷推廣活動，今（15）日上午在三峽開跑，連續兩天的活動讓民眾能買得過癮、吃得健康。（圖／新北市農業局提供）
▲三峽農特產品聯合行銷推廣活動，今（15）日上午在三峽開跑，連續兩天的活動讓民眾能買得過癮、吃得健康。（圖／新北市農業局提供）
三峽農特產品聯合行銷推廣活動，今（15）日在三峽開跑，連續兩天的活動讓民眾能買得過癮、吃得健康新北市副市長吳明機表示，三峽綠竹筍媲美鮮甜水梨而獲「梨仔筍」美名，有機栽培下的特殊「青心柑仔」品種茶葉，迎來小綠葉蟬造訪，沖泡出三峽經典的蜜香紅茶，都值得民眾品嘗。

三峽區農會理事長林文良表示，歷史悠久的三峽區農會持續創新思維，不同以往在三峽祖師廟舉行農特產品聯合行銷，今年改在北大特區搭建在地農業行銷舞台，就是希望聯結新一代的青年住民朋友，讓三峽最優質的農特產品及文化底蘊無論是在舊城區還是新市鎮，都能有舊雨新知，歡迎民眾持振興三倍券與農遊券支持。

▲三峽農特產品聯合行銷推廣活動，今（15）日上午在三峽開跑，連續兩天的活動讓民眾能買得過癮、吃得健康。（圖／新北市農業局提供）
▲三峽農特產品聯合行銷推廣活動，今（15）日上午在三峽開跑，連續兩天的活動讓民眾能買得過癮、吃得健康。（圖／新北市農業局提供）
新北市政府農業局表示，榮登「臺灣農漁會百大精品」的碧螺春綠茶細麵這次活動現場就能直接買到，目前也已在7-Eleven的ibon「新北嚴選」專區開放9月20前預購。農會今年更與知名糕點業者「塔吉特」合作，研發有機綠茶粉為配方的「碧螺春綠茶千層蛋糕」，10月份將在塔吉特門市和三峽農會「鮮農直賣所」正式問世，為慶祝農會120歲生日，本次特別開放現場首批預購120份，原價899現折200元，附加9月宅配到府服務。

今日活動吸引相當多親子共遊，有YOYO姐姐帶動跳、食農益智闖關趣，更現場邀請主廚教大家怎麼煮！三峽區農會表示，為吸引各地民眾蒞臨、認識三峽的農特產品，活動現場使用三倍券消費，可再享加碼優惠，讓200元變300元、500元變600 元。除了三倍券加值外，現場消費滿500元可換得茶包組合農饗禮、滿1000元換有機碧螺春細麵。這次更邀請到老陳三豆花、童哥古早味糯米腸、百年老店星葉水冰及金三峽牛角等三峽必吃美食在現場販售。

關鍵字

吳明機 綠竹筍 青心柑仔 蜜香紅茶 三峽

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽