三峽特色農產品大特賣　吳明機大口嚐梨仔筍、蜜香紅茶

三峽區農會理事長林文良表示，歷史悠久的三峽區農會持續創新思維，不同以往在三峽祖師廟舉行農特產品聯合行銷，今年改在北大特區搭建在地農業行銷舞台，就是希望聯結新一代的青年住民朋友，讓三峽最優質的農特產品及文化底蘊無論是在舊城區還是新市鎮，都能有舊雨新知，歡迎民眾持振興三倍券與農遊券支持。
新北市政府農業局表示，榮登「臺灣農漁會百大精品」的碧螺春綠茶細麵這次活動現場就能直接買到，目前也已在7-Eleven的ibon「新北嚴選」專區開放9月20前預購。農會今年更與知名糕點業者「塔吉特」合作，研發有機綠茶粉為配方的「碧螺春綠茶千層蛋糕」，10月份將在塔吉特門市和三峽農會「鮮農直賣所」正式問世，為慶祝農會120歲生日，本次特別開放現場首批預購120份，原價899現折200元，附加9月宅配到府服務。
今日活動吸引相當多親子共遊，有YOYO姐姐帶動跳、食農益智闖關趣，更現場邀請主廚教大家怎麼煮！三峽區農會表示，為吸引各地民眾蒞臨、認識三峽的農特產品，活動現場使用三倍券消費，可再享加碼優惠，讓200元變300元、500元變600 元。除了三倍券加值外，現場消費滿500元可換得茶包組合農饗禮、滿1000元換有機碧螺春細麵。這次更邀請到老陳三豆花、童哥古早味糯米腸、百年老店星葉水冰及金三峽牛角等三峽必吃美食在現場販售。