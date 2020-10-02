影／採摘葡萄省力輔具　幫助農友遠離腰酸背痛

葡萄是彰化縣的重要農產，也是彰化優鮮產品之一，但因為葡萄是攀藤植物，需要搭棚種植並且要彎腰在葡萄藤下工作，對務農人力日益老化的台灣農業而言是承重的壓力，台中區農業改良場為提升務農效率，研發出葡萄省力穿戴式輔具，減輕果農的身體負擔。

▲穿戴式省力輔具相當輕便，亦可應用於修剪作業，且讓女力應用更輕鬆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲穿戴式省力輔具相當輕便，亦可應用於修剪作業，且讓女力應用更輕鬆。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

「手好酸喔，先休息再說」。廣大農友的心聲，行政院農業委員會聽到了，經委託中山大學成功研發出「果樹穿戴式省力輔具」，讓農友可以輕鬆做，遠離腰酸背痛之苦

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台中農改場為使葡萄農友瞭解「果樹穿戴式省力輔具」使用方式及體驗其效果，在大村鄉劍門生態花果園辦理「葡萄穿戴式省力輔具田間說明會」，向與會葡萄栽培者說明輔具之效益，使農友能輕鬆做好疏果等葡萄田間管理工作。

▲台中農改場場長李紅曦(左前一)與鋼鐵人康正宜班長示範疏果作業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲台中農改場場長李紅曦(左前一)與鋼鐵人康正宜班長示範疏果作業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

台中農改場表示，「果樹穿戴式省力輔具」主要是透過機械力的方式，提供農事人員在作業時雙臂上舉的輔助與支撐力，並可依身高靈活調整需求，可廣泛應用於果樹生產，目前在葡萄應用已具顯著成效。

▲葡萄農友利用穿戴式省力輔具減輕雙臂疏果時上舉負擔，輕鬆做好疏果工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲葡萄農友利用穿戴式省力輔具減輕雙臂疏果時上舉負擔，輕鬆做好疏果工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

台中農改場進一步說明，由於臺灣葡萄生產採用水平棚架栽培方式進行生產，作業高度約180公分，農友需長時間抬高手臂進行修剪、枝條固定及疏果等作業，長時間操作下容易產生疲勞，往往造成手臂或肩頸酸痛問題，除降低工作效率，對身體健康也產生影響。

研究者中山大學林韋至表示，穿戴式輔具可節省30%以上的肌力消耗，女生更可節省50%以上，有效減緩葡萄疏果之疲勞感及手部痠痛。台中農改場說明，經該場田間試用，農友在未使用輔助機具下，疏果4-5穗就感覺手酸，需將手臂放下休息，但穿了輔具後工作即感順暢讓農友肩頸不再「硬叩叩」，輕鬆做遠離腰酸背痛。另外，穿戴式輔具除了疏果亦可應用於葡萄修剪作業，一舉數得。

台中農改場說，尤其疏果更是生產高品質葡萄不可或缺重要環節，需將果穗疏至40個果粒左右，然而，每0.1公頃將近5,000-6,000串果穗，相當費時費力，因而經常無法落實疏果作業，造成果穗大小不一，嚴重影響品質。有了穿戴式輔具，這些問題將有效被克服，並提高工作效率。