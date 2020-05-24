瓦斯行其實超好賺？行家激推「6絕讚優勢」網一看秒搖頭

▲網友提問，開瓦斯行是不是很好賺錢呢？（圖／翻攝 PTT ）

俗話說行行出狀元，各行各業都可能闖出一片天！對此，就有網友好奇指出，感覺瓦斯行其實相當好賺，更列出 6 大優勢，而引起許多人討論。日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己認為瓦斯行相當好賺！他指出，瓦斯行通常一區或一里內家數不多，不像咖啡店早餐店超商，這就形成了獨佔或寡占的市場利基；再來，由於瓦斯屬於民生必須品，尤其一些老公寓、老社區沒有裝天然瓦斯的，都必須利用桶裝瓦斯，這也使得瓦斯行「客源穩定」。價錢方面，原 PO 解釋，瓦斯的價格總是上上下下，如同浮動油價一樣，除非政府下令管制價格，否則在售價上永遠正常，因此可能造成「利潤超額利潤」的情況；另外，許多瓦斯行都是家傳事業，不少店都傳至第二或第三代，「真正好康的工作才會連年輕人也願意接上一代打下的事業」。而進入瓦斯行需有一定的門檻，必須懂得瓦斯爐熱水器構造，要有基本甚至一定的電器知識，原 PO 強調該現象就造成了「原產業護城河」。最後，僅有瓦斯行比較了解如何向上游產業叫桶裝瓦斯，或是瓦斯爐台的貨物，甚至請瓦斯工人，這些都是一般人無法得知的。這樣的 6 大優勢，也讓原 PO 好奇直呼「綜上所述，瓦斯行是不是很好賺呀？而且惦惦地賺沒人知道？有卦嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，但其中許多人都提出不同見解，直言「我覺得這真的是血汗錢（物理）」、「不過是辛苦錢」、「送瓦斯的真的辛苦」、「1公斤賺不到10元，員工不好請，賺的真的是辛苦錢」、「真的硬，很重」。（編輯：陳雅雲）