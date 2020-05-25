有1000萬該買房還租房投資？過來人分析致命差異：賺多了

▲投資非常重要。（示意圖／NOWnews資料照片）

買房是不少年輕人的夢想之一，近日知名 Youtuber 愛莉莎莎就買下台北市一處 10 坪的套房，且貸款了 800 萬，如果以房貸 7 成來看，總價約 1100 萬。因此有網友在網路上表示疑惑，「有 1000 萬該買房還租房投資？」而就有過過來人分析差異，直呼「賺多了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「千萬買房還是租房投資？」的文章表示，「剛看到優質台灣女孩兒愛麗莎莎花千萬買台北市 10 坪套房，雖然擁有自己的房子但要付房貸，八卦版的各位如果有一千萬的話，會花千萬買套房，還是拿千萬本金租房去投資？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，甚至更有過來人分析「買房」和「選租房然後投資」的致命差異，留言區蓋起高樓。網友們表示「在台灣還是投資比較賺」、「買房，然後貸一堆錢出來投資出來」、「華人的確有土斯有財」、「大城市本來住起來就這樣，還是會有人來住」，不過就有一位過來人的網友分析了差異，他認為「炒房一定賺，但那要放得住，現金最實際，扛房貸炒房最蠢」，他甚至更直言，「買房當存錢也是實際，用房貸抵租金也沒問題，但就變成沒有流動現金，而且花大錢只能住那種小房子感覺很痛苦，也不確定買了未來會不會跌價，租房一個月一萬多應該可以住更好的，再利用錢滾錢應該會賺更多，這幾年炒股比炒房賺多了，但過去 20 年炒房比炒股賺，未來十幾年不知道，因為房價就算再炒也有上限」。（編輯：王柏文）