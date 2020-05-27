每天0確診反而更崩潰？台人「一舉動」服務生哭了：好累

新冠肺炎目前在台灣已獲得穩定控制，常常連續多日出現 0 確診，甚至高達 44 天本土零病例的狀況。而近日，就有網友在「爆怨公社」貼文指出「疫情到現在配戴口罩已經是一種意識形態了，但是連日的 0 確診卻讓我們更崩潰心累了」貼文引發熱議。
原 PO 在「爆怨公社」貼文指出「自己本身是服務員，但同時也要提醒顧客防疫時期進入公共場合要戴口罩，而剛好也有些地方是需要配戴口罩才可以進入的」但是就會有顧客回應我們「都 0 確診為什麼要戴口罩」、「你們很沒人性化欸」、「裡面一堆人沒戴口罩啊，為何我要戴」。
種種情況讓原 PO 無奈表示「在裡面吃東西有隔板，與人保持安全社交距離，但是說真的 0 確診並不代表疫情有解藥了，今天我們也是配合公司的政策走，但卻被客人刁難，真想問一下同理心在哪裡？互相在哪裡？服務是一種職業，但是服務應該不是一種被人當隨便的一種東西吧？」
貼文一出，網友紛紛回應「現在許多公共場所還是會要求戴口罩啊！是在刁難什麼」、「辛苦你們了...刁民真的多」、「所以就說了， 0 確診就是有人會鬆懈」、「真的是在鬧，人家也是按照規定走，台灣刁民一定要這麼多」、「我非常願意配合店家，因為誰能保證 100% 安全！也許下一波疫情就正在醞釀」、「奉勸大家出入人群多的地方還是戴口罩吧，不要為難服務員」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。